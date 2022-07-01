Мемориал в Сиделево будет отреставрирован

Еще в середине июля специалисты Центра управления регионом Чувашской Республики обработали запрос, поступивший от жителей Канашского района.

Сиделевцы напомнили, что в 2017 году в деревне установили необычный памятник — реактивную систему залпового огня образца 1960 года «Град-1», высадили кусты сирени.

Но со временем памятное для всего муниципалитета место «забросили». «На территории сквера трава скошена, однако, на технике отслаивается краска – обновить бы её. Видно, что за ней не ухаживают. Хорошо бы доделать стену памяти, на которую нанесены имена воинов из д. Сиделево», — написали жители деревни.

Специалисты ЦУР Чувашии направили обращение в местную администрацию. Там сообщили, что на очередном собрании депутатов поселения будет рассмотрен вопрос о выделении средств на реставрацию военной техники в Сиделево. А в следующем году в деревне планируется провести работу по восстановлению имен участников Великой Отечественной войны.