Чувашия лидирует по количеству любителей здорового образа жизни

Наша республика заняла первое место в рейтинге регионов России по количеству жителей, ведущих здоровый образ жизни.

Такие данные по итогам прошлого года привел министр физической культуры и спорта Чувашии Василий Петров на недавнем совещании у Главы республики Олега Николаева.

Есть и другие позитивные моменты в отрасли спорта Чувашии. Так, по Республиканской адресной инвестиционной программе в 2022 году на строительство и реконструкцию спортивных объектов было выделено средств в 3,6 раза больше, чем в 2019 году. А расходы консолидированного бюджета республики на физкультуру и спорт по итогам первого полугодия 2022-го практически в два раза выше, чем в прошлом году.

Заданную динамику необходимо поддерживать и увеличивать, призвал Глава Чувашии Олег Николаев. Тем более что Президент России поставил задачу к 2030 году привлечь к активным занятиям спортом не менее 70% населения. Также Глава Чувашии попросил держать руку на пульсе в вопросе цифровизации всех процессов — это позволяет достичь кадровой эффективности и способствует совершенствованию управленческих решений. На что Василий Петров сообщил, что Чувашия занимает первое место в рейтинге цифровизации среди регионов Минспорта России по итогам прошлого года.

Кроме того, во всех районах, где были построены футбольные поля, работают филиалы Детского футбольного центра. А на базе лицея в Вурнарах прорабатывается открытие Регионального центра подготовки юных футболистов в рамках государственно-частного партнерства.