В Чебоксарах выбирают Почетного гражданина города

На портале «Открытый город» чебоксарцам предложили выбрать Почетного гражданина города. В этом году в списке кандидатов на получение высокого звания — три известных персоны: генеральный директор Чебоксарского хлебозавода № 1 Елена Бадаева, прозаик, поэт и драматург, педагог, народный писатель Чувашской Республики Анатолий Кибеч и директор строительной компании «Отделфинстрой» Александр Черкунов. Как сообщается на портале, можно предложить и свой вариант. Опрос продлится до 31 июля, а результаты по традиции станут известны накануне Дня города. Итоги народного голосования при принятии окончательного решения учтут депутаты Чебоксарского городского Собрания депутатов. Отметим, первым Почетным гражданином Чебоксар в 1983 году стал летчик-космонавт Андриян Николаев, а в прошлом году звания удостоились сразу двое чебоксарцев — председатель Центральной избирательной комиссии Чувашии Геннадий Федоров и экс-директор лицея № 3 Ираида Полбенникова. Они стали 39-м и 40-м почетными гражданами Чебоксар.