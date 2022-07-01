В Чебоксарах продолжается строительство храма по улице Калинина

Золотые купола над горизонтом

Большой соборный храм в честь преподобного Сергия Радонежского в Чебоксарах начали возводить еще в 2014 году. В закладке камня в основание собора участвовал патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время своего визита в Чебоксары в августе 2015 года. А вчера прошла церемония освящения и поднятия куполов (глав) на строящийся храм.

Начнем с того, что в этот день Русская Православная Церковь праздновала 600-летие обретения мощей преподобного Сергия Радонежского. В честь этого святого и строится новый собор. Поэтому момент для такого торжественного события выбран самый подходящий. К слову сказать, летом прошлого года в строящемся храме прозвучал первый колокольный звон — там установили десять колоколов, самый большой из которых весит почти шесть тонн.

Прошедшее поднятие крестов и куполов — знаковое событие не только для города, но и для всей республики. Как сказал митрополит Чебоксарский и Чувашский Савватий: «С этого момента собор у нас заиграет новыми красками и станет еще красивее». И действительно, в этот день пришедших к храму верующих порадовали своим блеском семь золотых куполов.

…Под пение молитв начался чин освящения куполов и крестов храма. Прежде чем поднять купола на навершие собора, митрополит Савватий окропил их святой водой. Глава республики Олег Николаев выразил общие чувства собравшихся у храма — волнение и радость: «Поднятие куполов на этом этапе строительства имеет очень большое значение. Мы получим завершенный вид храма и увидим горизонты окончания работ».

Водружение первого купола проходило в полной тишине, под мерный колокольный звон. Башенный кран медленно поднял сияющий купол вверх. Десятки людей с замиранием сердца следили за его перемещением и четкой установкой. Кто-то произнес тихо и спокойно: «Ну и, слава Богу».

Депутат Госдумы Анатолий Аксаков отметил, что строительство храма не было бы возможным без участия добрых и болеющих за веру людей. И попросил митрополита Савватия переговорить с патриархом Кириллом, чтобы он принял участие в освящении храма после завершения строительства. «Берем обязательство в следующем году подготовить храм к тому, чтобы освятить начало его работы», — сказал Анатолий Геннадьевич.

ОЛЕГ НИКОЛАЕВ, Глава Чувашии: «Такие большие дела творятся молитвами каждого человека. Если мы с вами и дальше будем действовать сообща, построим этот храм, будем делать и другие богоугодные дела на территории Чувашской Республики, которые будут улучшать нашу жизнь».

Примечательно, что иконописцев планируют пригласить из Свято-Троицкой Сергиевой Лавры — крупнейшего мужского монастыря Русской Православной Церкви с многовековой историей, основанного преподобным Сергием Радонежским.

Известно, что митрополит Варнава, скончавшийся в 2020 году, уделял большое внимание строительству храма. И даже похоронили его близ алтаря строящегося собора. Поэтому Олег Николаев вместе с владыкой Савватием и другими почетными гостями посетили и могилу митрополита Варнавы, где прошла памятная панихида в его честь.