Туризм — это новая нефть

Надо разрабатывать «месторождения» и качать эмоции

Какие перспективы у внутреннего туризма? Какие направления вызывают наибольший интерес? Как государство поддерживает развитие индустрии? Об этом и многом другом шла речь на первой пресс-конференции Комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры по итогам работы весенней сессии. Прошла она в пресс-центре МИА «Россия Сегодня» в формате прямого эфира. Участие в ней приняли вице-спикер Государственной Думы Шолбан Кара-Оол, председатель Комитета по туризму Сангаджи Тарбаев, заместитель председателя комитета Татьяна Лобач, депутаты комитета Алла Салаева и Артем Прокофьев.

Плавильный котел закона

Председатель комитета Сангаджи Тарбаев подробно остановился на итогах работы Комитета по туризму в течение весенней сессии. Среди этих итогов он назвал принятие в конце мая закона об электронной путевке, введение 0% НДС для гостиничного бизнеса, расширение и продление программ кешбэка. Особого внимания, по словам Сангаджи Тарбаева, заслуживает работа над новым базовым законом о туризме. «Это такой своеобразный плавильный котел, — отметил он. — Работа идет не быстро. Ждем уже второй вариант текста этого закона. Первый вариант был представлен в начале года и вызвал много нареканий — противоречия приходят из бизнеса, из общественного сектора, из органов исполнительной власти».

Сангаджи Тарбаев анонсировал также несколько событий, связанных с работой туротрасли. «26 сентября, — напомнил он, — мы будем проводить большие парламентские слушания по теме кадрового потенциала Российской Федерации. Четкий план у нас есть. Прежде всего, нам нужно создать всероссийский научный методический центр, который соберет всю экспертизу по методике и стандартизации. Минтруд должен дать стандарты, а Минобразования — квоты на бюджетные места. Вот здесь нам очень важно, чтобы коллеги из исполнительной власти пошли нам навстречу».

Председатель Комитета по туризму еще раз озвучил предложение создать новую международную организацию. «Мы всем комитетом подали инициативу по созданию международной туристической организации, — сообщил Тарбаев. — 10 июня Россия была вынуждена выйти из Всемирной туристской организации, и мы потеряли площадку для диалога. Мы с коллегами посчитали целесообразным инициировать на международном уровне создание альтернативной организации, куда хотим пригласить всех, и прежде всего наших друзей, а у нас есть такие форматы, как БРИКС, ШОС, ЕврАзЭС, точечно могут войти Ближний Восток и Латинская Америка. То есть в туристическом смысле мы можем собрать организацию довольно крепкую. И она будет вне политики».

Стандарт для детского отдыха: комфорт и безопасность

Тему детского отдыха и оздоровления подняла на пресс-конференции заместитель руководителя рабочей группы по развитию детского и молодежного туризма Алла Салаева. «Комитет по туризму в весеннюю сессию определил основным для своей работы вектор политики системных подходов. Это важно для стабилизации ситуации и ускорения развития отрасли в условиях санкций, — подчеркнула она. — Так как в обновленной Конституции дети являются важнейшим приоритетом государственной политики, а детский туризм определен в Стратегии развития туризма как отдельное направление, мы создали профильную рабочую группу. Объединили вокруг темы все экспертное сообщество».

По словам Салаевой, наиболее острой проблемой последнего десятилетия является недостаточное количество оздоровительных лагерей. Так, согласно официальным данным Минпросвещения, в прошлом учебном году общая численность обучающихся в России составила 27 миллионов — из них 7 млн дошкольников, 17 млн школьников и 3 млн учащихся, получающих среднее профобразование. Между тем в доковидном 2019 году в детских оздоровительных лагерях отдохнуло всего лишь порядка 1,5 млн детей. «Чтобы сбалансировать ситуацию, необходимы общий подход и общее финансирование комплексной модернизации лагерей, — считает Алла Салаева. — Как со школами, когда по ним была принята федеральная программа… Через некоторое время комплексная модернизация коснется всех лагерей. Сейчас же необходимо совершенствовать законодательство в сфере детского туризма. За этим последует развитие всей сферы и загородной оздоровительной инфраструктуры для детского отдыха».

«Весной мы провели первый масштабный рабочий круглый стол по развитию детского туризма, — напомнила заместитель руководителя рабочей группы. — Его участниками стали сенаторы, депутаты Госдумы РФ, представители правительств регионов, руководители предприятий индустрии. Эксперты четко поставили вопрос: что такое экскурсия, что такое детское путешествие? Как безопасно организовать группу? Дети сегодня более требовательны. Им нужен интерактив, им нужна безопасность и, наконец, нужны комфортные условия, которые мы сами, с точки зрения услуги, хотим для взрослых. Обеспечение и развитие детского туризма, отдыха и оздоровления детей должно проходить в первую очередь под эгидой безопасности, комфорта и доступности. И сейчас идет масштабная работа по разработке и созданию отдельного раздела по детскому туризму в проекте нового Федерального закона «О туризме и туристской деятельности в Российской Федерации».

О гостевых домах и новых теплоходах

Как планируется выводить из тени гостевые дома, рассказала на пресс-конференции заместитель председателя Комитета по туризму Татьяна Лобач. «Соотношение легальных и нелегальных средств размещения сейчас примерно 50 на 50, — подчеркнула она. — Закон о гостевых домах готов к внесению в Госдуму. Очень важна добровольная классификация этих домов. Согласно закону о туристской деятельности была введена классификация для гостиниц. И по гостевым домам мы пойдем по такому же пути. При этом гостевые дома должны отвечать нормам пожарной и санитарно-эпидемиологической безопасности». С вопросом о легализации гостевых домов связан и проект продолжения взимания курортного сбора. По словам Татьяны Лобач, у легально действующих гостевых домов будет такое право наравне с отелями: «Если мы легализуем гостевые дома, это будут дополнительные поступления в бюджет. Эти деньги идут на развитие туристической инфраструктуры».

Недостаток средств размещения и необходимость федеральной поддержки актуальны для речного и круизного туризма. «За последнее время у нас был построен только один теплоход «Мустай Карим» в Нижнем Новгороде, — посетовал депутат Госдумы Артем Прокофьев. — И сейчас в Астрахани строится другой теплоход «Петр Великий». Сегодня ситуация такая: есть спрос у людей на речной туризм. Есть воля регионов, они ее зафиксировали. Нужна федеральная поддержка в виде двух программ — строительство флота и развитие причальной инфраструктуры и определенные субсидии на организацию регулярного сообщения».

На пресс-конференции депутаты вспомнили про вошедшую в обиход фразу «Туризм — это новая нефть» и пошутили, предположив, что это уже не только нефть, но и природный газ. Завершая мероприятие, высказался на эту тему и Сангаджи Тарбаев. «Проводя аналогию с нефтью, туризм — это ресурс, который есть в каждом регионе, — отметил он. — Это возобновляемый ресурс, его запасы огромны. Нам нужно искать новые «месторождения», чтобы в каждом регионе можно было ставить «вышку» и качать эмоции и впечатления».

КСТАТИ

Все теплоходы — в гости к нам

«212 теплоходов, более 31 тысячи их пассажиров с начала лета остановились в Чебоксарах, — написала на прошлой неделе в своем телеграм-канале депутат Госдумы Алла Салаева. — Цифры беспрецедентные, бьющие рекорды прошлых лет ежедневно. Абсолютным рекордсменом по числу туристов пока стало 5 июля. В этот день в нашей гавани остановились 8 теплоходов! Лето-2022, не дойдя до своего экватора, уже приняло более половины судов прошлого сезона — 428 теплоходов с 55,7 тыс. туристов на борту».

В ТЕМУ

Легенды и традиции в помощь туризму

Напомним, в июне, в рамках Чебоксарского экономического форума в Чувашии прошло заседание Комитета Государственной Думы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры на тему «Эра внутреннего туризма: инфраструктура, мастер-планы, экономика».

— Чувашия внимательно изучает свои возможности и нацелена на использование всех мер поддержки, которые раскрываются в связи с реализацией нацпроекта «Развитие туризма и индустрии гостеприимства», — отметил на заседании Глава республики Олег Николаев. — Мы попытались включить все наши проекты в единый турпродукт. Нашли мы и туристическую специфику нашего региона: Чувашия — это женщина, и все элементы, которые есть в Чувашской Республике, — легенды, истории, традиции — говорят о том, что Чувашию надо позиционировать как центр женской силы.