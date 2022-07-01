В Аликовском районе сын супруги главы администрации получил подряд на 42 млн

Автор: Людмила СмагинаВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

По требованию прокуратуры суд обязал Собрание депутатов Аликовского района рассмотреть вопрос об увольнении главы администрации района, допустившего конфликт интересов.
В конце прошлого года надзорный орган установил нарушения требований законодательства о противодействии коррупции при заключении контрактов на содержание и ремонт автомобильных дорог в этом районе.
Установлено, что между администрацией и индивидуальным предпринимателем — сыном супруги главы администрации района в 2019–2021 годах заключены договоры на выполнение работ для нужд муниципального образования, а также муниципальные контракты, всего на сумму более 42 млн рублей.
При этом глава администрации района меры по урегулированию возникшего у него конфликта интересов не принял. Прокуратура внесла в адрес депутатского Собрания представление с требованием привлечь главу администрации Аликовского района к дисциплинарной ответственности в виде увольнения по утрате доверия. Выявленные нарушения также подтверждены заключением соответствующей комиссии при Администрации Главы Чувашской Республики.
Но длительное время районное Собрание депутатов уклонялось от рассмотрения прокурорского представления, а в апреле этого года приняло решение об объявлении главе выговора. Прокуратура, не согласившись с принятым решением, обжаловала бездействие Собрания депутатов в суде, который возложил на него обязанность надлежаще рассмотреть прокурорское представление и принять решение об увольнении главы администрации района по утрате доверия.
А в Ибресинском районе уже прекращены полномочия депутата Собрания депутатов Ибресинского городского поселения, не представившего сведения о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих близких родственников за прошлый год. И он освобожден от должности в связи с утратой доверия. Хотя сам депутат от каких-либо пояснений отказался и не был согласен с требованиями прокуратуры.

Опубликовано: 18 июля 2022 г.


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