Житель Моргаушского района угнал автобус, чтоб добраться из города до дома

…Чуть не протаранил КамАЗ, был пьян, не имел ни водительских прав, ни документов на машину — целый букет нарушений выявили у водителя микроавтобуса «Форд Транзит» инспекторы ДПС, дежурившие в Моргаушском районе. Познакомились они с нарушителем, прибыв на место ДТП возле деревни Калайкасы, — микроавтобус при перестроении на правую полосу задел по касательной грузовик. Самое же интересное 27-летний парень рассказал сам. Признался, что машину угнал в Чебоксарах, — возвращался под утро из гостей, проник на территорию автомастерской, где раньше работал, нашел в боксе микроавтобус, взял ключи из бардачка и поехал домой, в Моргаушский район. Информацию об угоне, естественно, проверили — все подтвердилось. Как сообщают в пресс-службе МВД по Чувашии, в отношении моргаушца возбуждено уголовное дело, кроме того, на него составлено три административных протокола.