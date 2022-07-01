НАТАЛИЯ ПАРТАСОВА

председатель Общественного совета при Главе Чувашии

«Как в капельках утренней росы отражается многоцветие красок жизни, так и в чувашской кухне воссоздано многообразие лучших традиций, которые зарождались много лет и даже веков назад. Спасибо Чувашпотребсоюзу за инициативу. Пусть бренд чувашской национальной кухни звучит так же гордо, как чувашская вышивка, а фестиваль потребительской кооперации «Вкусы Чувашии» станет основой зарождения большого Всероссийского кулинарного праздника».