Более сорока школьников из ДНР и ЛНР приехали в Чебоксары на университетскую смену

«Чувашский в чемодане» для детей с Донбасса

Этим летом Минобрнауки и Минпросвещения России запустили проект «Университетские смены», рассчитанный на ребят 12-17 лет из ДНР и ЛНР. Принимать юных гостей, организовывать для них отдых, экскурсии и образовательные мастер-классы будут около сорока вузов страны. Вошел в этот список и Чувашский госуниверситет имени И.Н. Ульянова.

Первые 46 ребят приехали в Чебоксары на этой неделе. «Наша задача — сделать пребывание детей в Чувашии интересным, познавательным и полезным, — отметил на торжественном открытии университетской смены заместитель министра образования и молодежной политики Чувашии Алексей Лукшин. — Важно, чтобы ребята не только нашли новых друзей, но и увидели у нас новые возможности для роста».

«Сегодня важно оказывать поддержку тем, кому нужна помощь. Университет организует образовательные смены для знакомства школьников с тем многообразием профессий, которые сегодня существуют. С большой радостью будем ждать ребят из образовательной смены, которые решат поступить в Чувашский госуниверситет, — сказал ректор ЧувГУ Андрей Александров. — В настоящее время в ЧувГУ уже перевелись трое студентов с Донбасса».

Как сообщают в пресс-службе университета, помимо образовательных программ в смене запланировано знакомство с историей и культурой Чувашии: ребята посетят национальный парк «Чаваш керем» и музеи, узнают азы чувашского языка — благодаря волонтерскому проекту ЧГУ «Чувашский в чемодане». Жить школьники будут в санатории-профилактории университета, к их услугам — учебные аудитории, спортивные площадки и другая инфраструктура вуза.

Наставниками ребят станут студенты университета, которые имеют опыт вожатской работы и соответствующие сертификаты. Завершится смена 21 июля, все ее участники получат сертификаты о прохождении обучения и сувениры на память о Чувашии. А через несколько дней в Чебоксары приедет следующий школьный отряд из Донецкой и Луганской народных республик.

КСТАТИ

Как сообщают в Минпросвещения России, «Университетские смены» проходят с июня по август, конкретное время их проведения каждый вуз определяет сам. Планируется, что всего проектом будут охвачены порядка 15 тысяч детей. Первые университетские смены уже прошли в вузах Перми, Томска, Махачкалы, Ростова-на Дону…