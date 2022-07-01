В Хакасии отметили 70-летие переселения чувашей

Сохранили самое ценное

Межнациональным фестивалем «Хоровод дружбы» в Хакасии отметили 70-летие прибытия чувашей в республику. Торжества прошли в аале Доможаков Усть-Абаканского района, где в основном проживают наши соплеменники.

По переселенческим билетам…

Начались они на стадионе аала с театрализованного представления. О том, что в Доможаков прибыли чувашские семьи, дали понять звук паровоза и скрип колес по рельсам….

Как рассказывали на празднике, первый эшелон с переселенцами из Чувашии в Хакасскую автономную область прибыл 16 мая 1952 года. На празднике вспоминали семьи первых переселенцев — Сорокины, Ивановы, Матвеевы, Яковлевы и другие. В некоторых чувашских семьях Доможакова до сих пор хранятся переселенческие билеты, ставшие фамильными реликвиями.

СПРАВКА «CЧ» Согласно данным Росстата, в Хакасии проживают 1824 чуваша — в аале Доможаков, в селе Солнечном, а также в аалах Тутатчиков и Райков Усть-Абаканского района. Доминируют наши соплеменники в Тутатчикове, а в Доможакове их сегодня 33,8%…

Плановое переселение с густонаселенных территорий европейской части страны в малонаселенные земли Сибири началось в СССР в 1952 году. Переселенческое движение охватило и Чувашию — «в республике в то время одна деревня начиналась буквально через дорогу от другой, а за Уралом были огромные территории, на освоение которых не хватало рабочих рук». Первоначально селяне направляли в Сибирь «ходоков» — осмотреться на месте, выбрать наиболее подходящий населенный пункт. Одни выбирали Тюменскую область, другие Иркутскую, третьи Красноярский край… В Хакасии чувашским «ходокам» приглянулся аал Доможаков: близ села — река Абакан, лес, много лугов… Хакасы переселенцев встретили тепло, радушно. Чем могли, помогали освоиться на новом месте — выделяли стройматериалы для возведения дома, крупный рогатый скот, мелкую домашнюю живность. И со временем в Доможакове появилась целая улица, названная Чебоксарской…

Работать новым жителям было где. В сельском хозяйстве всегда были нужны механизаторы, доярки, представители других рабочих специальностей… Недостаток рабочей силы восполнился второй волной переселенцев. Именно тогда, по воспоминаниям доможаковцев, приехал «целый колхоз в 40 семей из деревни Кишля Красночетайского района…» Объединенный колхоз, переименованный после 1957 года в «40 лет Октября», стал процветать. Росло поголовье скота, увеличивались посевные площади, появились новая техника, птицеферма, свинарник, свой огород…

По окончании планового переселения (оно продолжалось с 1952 по 1962 год) чуваши в аале Доможаков стали составлять 80% населения. И, как пишут местные средства массовой информации, «так и стал хакасский аал чувашским центром. И на хакасской земле появились чувашские язык, песни и танцы».

Чтоб не пропал родной язык

Первое время переселенцы между собой общались на родном языке. Но затем в обиход все больше стал входить «великий и могучий». В селе частым явлением стали смешанные браки: чувашско-хакасские, русско-чувашские. Постепенно молодое поколение начало забывать родной язык, и тогда активисты села стали просить, чтобы в школе начали преподавать чувашский язык.

Просьба была удовлетворена, и с 1990 года в расписании средней школы села появился чувашский язык. Преподаватели Надежда Лаврентьева и Ирина Николаева стали по пять часов в неделю вести уроки чувашского. Классы делились на две группы: одна изучала хакасский язык, вторая — чувашский. Как и в Чувашии, его в хакасском селе изучали по 9-й класс, а в 10-11-м — литературу, культуру и историю. Благодаря этому подрастающее поколение соплеменников выучило родной язык. Сегодня это уже взрослые люди, которые, если и не могут свободно разговаривать на нем, но речь понимают.

К сожалению, со временем, с внедрением новых образовательных стандартов, увеличением учебной нагрузки, число уроков чувашского языка снижалось, и сегодня его преподавание ведется на уровне кружковой работы. По словам руководителя национально-культурной автономии чувашей Хакасии Вячеслава Владимирова, язык не утрачен среди представителей поколения старше 50 лет, среднее поколение в большинстве своем понимает речь на родном, но не говорит, а среди молодежи только процента 2-3 свободно владеют им. «Хотя, конечно, все идет из семьи — будут дома родители разговаривать на чувашском языке, будут и дети знать его», — приводят хакасские СМИ его слова.

От ансамбля «Пилеш» к национально-культурной автономии

Намного лучше в Доможакове обстоят дела с сохранением чувашской культуры. Наши соплеменники приехали в Хакасию со своими обычаями, традициями, кухней. Местному населению все это было интересно. Им хотелось, чтобы новые односельчане знакомили их со своей самобытной культурой, выступали на местных праздниках, пели, танцевали. Так со временем и возник фольклорный ансамбль чувашской песни «Пилеш», на его основе позже был создан и Чувашский культурный центр. Выступления ансамбля можно было увидеть не только на сельских и районных мероприятиях, но и на праздниках республиканского уровня, выступали самодеятельные артисты и в соседних сибирских городах и даже приезжали в Чувашию.

Но со временем пожилые носительницы языка, знавшие все народные обычаи и традиции, стали отходить от активного участия в фольклорном ансамбле. Соплеменники стали осознавать, что постепенно теряется культура, доставшаяся от предков, забываются традиции, обычаи: «Да и сама Чувашия оставалась только в воспоминаниях. Я в Чувашии была всего один раз — в 2007 году, а многие из местных чувашей на исторической родине не были и вовсе», — приводят СМИ рассказы главы администрации Доможаковского сельсовета Марины Ощенковой. В Хакасию ее отец с родителями приехал в десятилетнем возрасте. Для Марины Васильевны же Доможаков, как и для многих ее соплеменников, малая родина. Там их корни.

Активисты села собрали совет и решили создать национально-культурную автономию чувашей Усть-Абаканского района «Пилеш», которая начала действовать 24 октября 2011 года. Основными направлениями деятельности обозначили популяризацию чувашской культуры, проведение выставок, конкурсов, различных фестивалей.

К слову, Марина Ощенкова много лет работала в местной школе, директором сельского клуба, а главой была избрана в 2017 году. В ее заслугу доможаковцы ставят и то, что в штатном расписании сельского клуба появился методист чувашской культуры. «Ни одна другая диаспора в Хакасии не может похвастать такой штатной единицей!» — пишут хакасские журналисты.

Дружба — на года

Фестиваль был организован чувашской автономией и администрацией Доможаковского сельсовета. Инициативу поддержало и Министерство национальной и территориальной политики Республики Хакасия. Поздравить юбиляров пришли руководители республики и района, а также представители национальных центров — общественных объединений немцев, поляков, татар, корейцев, азербайджанцев, таджиков…

На празднике каждый народ «хвастался» своей самобытностью, демонстрируя национальную культуру, обычаи, танцы. Песни звучали на русском, хакасском, чувашском, татарском, азербайджанском, корейском, польском, тувинском и киргизском языках. Удивляли гостей выставки декоративно-прикладного творчества, книг, национальных украшений. Особой популярностью пользовались столы с национальными блюдами. Детвора с удовольствием пробовала хакасский талган, татарские хворост и чак-чак, а взрослым по вкусу пришлись блинчики и пироги со всевозможными начинками. На ура шли русская окрошка, вареники с картофелем и чувашские хуран кукли, а также корейские острые токпокки, квашеная кимчхи, немецкие кребли, пишет газета «Усть-Абаканские известия».

«Здорово, что чуваши, живя вдали от родины, сохранили все самое ценное из культуры своего народа и приобщились к культуре других национальностей, внося свой особый колорит в традиционные и культурные ценности нашего региона», — были единодушны гости, не скупясь на добрые слова, благодаря за интересную концертную программу, гостеприимство и открытость в общении.