«Т Плюс» направит более 44 млн рублей на обновление тепломагистрали по ул. Байдула в Чебоксарах

Филиал Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» в 2022 году направит свыше 44 млн рублей на обновление тепловой магистрали по ул. Байдула в г. Чебоксары. Энергетики заменят 560 метров тепловой сети с увеличением диаметра трубопроводов. Работы позволят обеспечить нагрузки нового строящегося микрорайона «Серебряные ключи» и Благовещенского микрорайона, а также повысить надежность тепловых сетей.

В настоящее время специалистами подрядной организации вскрыта старая тепловая сеть, ведется ее демонтаж. Учитывая интересы жителей города, ремонтные работы выполняются с сохранением горячего водоснабжения потребителей по временной схеме.

Перекладка трубопроводов проводится компанией с применением современных энергоэффективных материалов. В частности, для монтажа будут использованы трубы в пенополиуретановой изоляции, которая существенно уменьшает потери тепла, увеличивает срок эксплуатации теплотрассы. Будет применена и система оперативного дистанционного контроля, обеспечивающая непрерывный контроль состояния теплоизоляционного слоя и трубопроводов в течение всего срока их службы. Вся запорная и регулирующая арматура будет заменена.

Завершатся работы, как планируется, к концу августа текущего года. В дальнейшем будет проведено благоустройство мест ремонтов.