Cтуденты-энергетики из Марий Эл посетили Чебоксарскую ТЭЦ-2

Автор: Советская ЧувашияВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Чебоксарскую ТЭЦ-2 филиала Марий Эл и Чувашии «Т Плюс» посетили 15 первокурсников электроэнергетического факультета «Поволжского государственного технологического университета».

Экскурсия состоялась в рамках программы взаимодействия компании с профильными учебными заведениями в вопросах подготовки молодых кадров для энергетической отрасли.

Студенты побывали в котлотурбинном и электрическом цехах станции, осмотрели открытое распределительное устройство. Специалисты ТЭЦ поделились с будущими коллегами профессиональными знаниями, ответили на интересующие их вопросы, касающиеся работы энергообъектов.

Всего с начала 2022 года на трех ТЭЦ филиала с экскурсиями побывали более 200 студентов вузов Марий Эл и Чувашии. Компания всегда с готовностью откликается на инициативы образовательных учреждений регионов о проведении подобных встреч. Живой диалог со специалистами-практиками на производстве, возможность лично увидеть и оценить масштабы и значение оборудования, изучаемого на лекциях, позволяет молодежи укрепиться в выборе свой будущей профессии, считают энергетики.

Опубликовано: 12 июля 2022 г.


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