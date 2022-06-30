Глава администрации Шемуршинского района привлечен к ответственности за неисполнение требований прокуратуры

В ходе прокурорской проверки в деятельности районной администрации были отмечены допущенные нарушения, в том числе связанные с земельными правоотношениями и использованием муниципальной собственности. Так, в частности, администрацией не было обеспечено заключение, подписание и государственная регистрация договора аренды земельного участка с одним из предпринимателей, осталось без ответа его обращение о предоставлении других земельных участков, а также не проведена работа по взысканию задолженности за предоставленные в аренду земельные участки.

Однако должностное лицо в установленный законом месячный срок не рассмотрело представление прокурора района об устранении нарушений законодательства о муниципальной собственности. В отношении главы администрации возбудили и довели до суда административное дело. За умышленное невыполнение требований прокурора чиновник оштрафован на 3 тысячи рублей. Прокуратура сообщает, что сейчас нарушения устранены.