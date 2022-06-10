Республика в событиях и лицах. 28 июня — 4 июля

Автор: Александр ВражкинВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет
Ученики Вурнарской средней школы поздравляют учителя математики И.Н. Никифорова с присвоением звания Героя Социалистического Труда. 1968 г.

Люди труда и ратного подвига

28 июня

1932 — вышел на экраны последний игровой фильм «Асту» (Помни) кинотреста «Чувашкино». Автор сценария — чувашский писатель Н.Ф. Мранька, в главных ролях — артисты Тани Юн, И.С. Максимов-Кошкинский, Г.В. Парне. Кинотрестом «Чувашкино» — одним из первых национальных киноорганизаций страны — было создано 7 художественных фильмов, несколько документальных фильмов, 11 киножурналов. Чувашские фильмы приобретались для демонстрации на всесоюзных и зарубежных экранах.
1946 — уроженец г. Алатыря, инженер-конструктор Главного артиллерийского управления Алексей Иванович Судаев за создание пистолета-пулемета ППС удостоен Государственной премии СССР. Он был разработан им в 1942 году и производился на Сестрорецком оружейном заводе. Простота конструкции позволила массово выпускать его и в блокадном Ленинграде.

1949 — в с. Большая Выла Аликовского района родился Виктор Семенович Семенов, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР и СССР. Рекордсмен и трехкратный чемпион СССР, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди ветеранов спорта, участник XXI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе на 20 км. Судья всесоюзной категории по легкой атлетике, председатель Коллегии судей Чувашской Республики.

Сцена из первого национального чувашского балета «Сарпиге». 1970 г.

1970 — Чувашский музыкальный театр (нынче — театр оперы и балета) представил первый национальный чувашский балет «Сарпиге» Федора Васильева. Балетмейстеры-постановщики В. Богданов, Н. Никифоров, дирижер П. Филиппов, художник С. Умнов.

29 июня

1821 – в д. Шинерпоси Чебоксарского уезда (нынче Чебоксарского района) родился Прокопий Ефремович Ефремов, потомственный почетный гражданин г. Чебоксары, купец первой гильдии. Династии чувашских предпринимателей Ефремовых принадлежала самая крупная кулеткацкая мастерская в Чебоксарах. Они владели также самыми мощными в уезде и городе водяными и ветряными мельницами, лесопильным заводом. Важнейшей сферой общественной деятельности Ефремовых были благотворительность и меценатство. Бульвар в центре Чебоксар, где расположены особняки представителей династии купцов Ефремовых, назван в их честь.

Купец первой гильдии П.Е. Ефремов. Художник Н.П. Карачарсков.

1903 — в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда (нынче Тетюшского района Республики Татарстан) родилась Анна Григорьевна Казакова, одна из первых профессиональных чувашских певиц, заслуженная артистка ЧАССР. Работала в Чувашском государственном хоре, более 30 лет была солисткой Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

1945 — за героизм, проявленный в боях при прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, звание Героя Советского Союза присвоено летчику 74-го гвардейского штурмового авиационного полка Сергею Андреевичу Апраксину, уроженцу с. Атрать Алатырского района. Участник парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

1946 — в г. Чебоксары родился Анатолий Александрович Игумнов, почетный гражданин города Чебоксары, лауреат Государственной премии РФ. Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1967-1994 годах служил в ВВС. С 1994 года работал заместителем главы, главой Чебоксарской городской администрации, внес большой вклад в развитие столицы Чувашии. В результате его работы на посту мэра Чебоксары стали победителем Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России».

1950 — в чебоксарском клубе «Электрик» открылся розыгрыш Кубка РСФСР по шахматам. Главный арбитр — международный гроссмейстер В.В. Смыслов. Он дал сеанс одновременной игры чебоксарцам. Воспитанник шахматного клуба городского Дворца пионеров, будущий чемпион России и международный мастер В.Д. Сергиевский у него выиграл.

30 июня

1924 – в селе Турминское Свияжского кантона Татарской АССР (нынче Кайбицкого района Республики Татарстан) родился Иван Михайлович Федоров. С 1932 года жил в г. Канаше. Радист 877-го гаубичного артиллерийского полка сержант И. Федоров в ночь на 5 декабря 1944 года под сильным огнем противника переправился через реку Дунай и установил связь штурмовой группы с батареей. В течение 3-часового боя передавал данные, корректировал огонь артиллерии. Плацдарм был захвачен, враг понес большие потери. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.

1960 — исполком Чебоксарского горсовета включил в состав города Сосновский, Чапаевский и Южный поселки.

2011 — за значительный вклад в экономическое и культурное развитие столицы Чувашии звание почетного гражданина г. Чебоксары присвоено общественно-политическим деятелям — секретарю Чувашского обкома КПСС (1963-1988) Илье Павловичу Прокопьеву и главе самоуправления г. Чебоксары (1995-2002) Анатолию Александровичу Игумнову.

1 июля

1926 – в г. Рязани родился Леас Константинович Святославский, дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. В 1961 году был приглашен в Чебоксары главным дирижером Чувашского музыкально-драматического театра (нынче Чувашский государственный театр оперы и балета). Его постановки вошли в золотой фонд театра.

1968 — за заслуги в области народного образования звания Героя Социалистического Труда удостоен учитель математики и физики Вурнарской средней школы № 1 Иван Никифорович Никифоров. Родился в с. Убеево Красноармейского района. Заслуженный учитель школы РСФСР. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Почетный гражданин пос. Вурнары. Его именем названа Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1.

1993 — за значительный вклад в развитие музыкальной культуры и искусства столицы Чувашии звание почетного гражданина города Чебоксары присвоено композитору Филиппу Мироновичу Лукину — народному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии СССР. Его именем названа Чебоксарская детская музыкальная школа № 5, улица в столице республики.

Герой космоса, заслуженный мастер спорта СССР А.Г. Николаев в день открытия V Всероссийских летних сельских спортивных игр. 2004 г.

2004 — в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялась торжественная церемония открытия V Всероссийских летних сельских спортивных игр. Участниками спартакиады стали спортсмены 65 команд из регионов России. Главным судьей соревнований был заслуженный мастер спорта СССР летчик-космонавт Андриян Григорьевич Николаев. Это был последний приезд героя космоса на родину. Его сердце перестало биться 3 июля — он скоропостижно скончался в результате инфаркта.

2006 — по инициативе и при материальной поддержке членов землячества уроженцев Татарстана «П?лхар», проживающих в Чувашии, в районном центре Аксубаево Республики Татарстан открыт памятник первому народному поэту Чувашии Николаю Ивановичу Полоруссову-Шелеби. Автор — чувашский скульптор Владимир Нагорнов.

2 июля

1914 – в д. Малды-Питикасы Ядринского уезда (нынче Канашского района) родился Александр Степанович Вишняков, доктор философских наук, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР. Работал учителем, директором школы, заведующим роно, ответственным редактором газеты «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия»), редактором ТАСС, секретарем Чувашского обкома ВКП(б), заместителем редактора газеты «Правда», главным редактором журнала ЦК КПСС «Политическое самообразование». Автор свыше 150 научных трудов по проблемам философии и политики, морали. Награжден 7 орденами и 9 медалями. Одна из улиц родной деревни носит имя Вишняковых.

1921 – в д. Торханы Ядринского уезда (нынче Шумерлинского района) родился Петр Владимирович Сизов, народный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Внес большой вклад в развитие чувашской книжной и станковой графики. В 1940-1991 годах работал художником Чувашского книжного издательства. Главной в его многогранном творчестве была работа по оформлению поэмы К. Иванова «Нарспи» и созданию графических серий по мотивам этого произведения.

1950 — в сквере на набережной Волги установлен памятник классику чувашской поэзии Константину Иванову. Бронзовый бюст отличается поразительным портретным сходством и сдержанной, классической трактовкой образа. Автор — чувашский скульптор Илья Федорович Кудрявцев, который одним из первых в республике начал работать в области станковой и монументальной скульптуры. Это один из первых памятников в Чебоксарах, сохранившихся до наших дней.

1966 — Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1970-х годов на предприятии работало около 16 тысяч человек. Продукция поставлялась во все регионы России, Австрию, Нидерланды, Чехию, Канаду, Испанию, Эстонию, страны СНГ.

1967 — в Чебоксары прибыла самоходная баржа «Комсомолец Чувашии», построенная из металлолома, собранного школами республики. Ранее была введена в строй баржа «Пионер Чувашии».

Старейшина чувашских дубрав.

2012 — памятник природы республиканского значения — старейшина чувашских дубов, произрастающий в Ильинском лесничестве Моргаушского района, внесен в Реестр старовозрастных деревьев России. Возраст самого крупного дуба Чувашии — 371 год. В 2020 году этот дуб занял второе место на конкурсе «Российское дерево года», набрав 25720 голосов.

3 июля

1920 — Чебоксары посетили делегаты II конгресса III Коммунистического Интернационала — представители рабочего класса Англии, Франции, Италии, Венгрии, США, Швеции. На берегу Волги состоялся митинг.

1923 — в д. Кашмаши Чебоксарского уезда (нынче Моргаушского района) родилась Дарья Максимовна Столярова, народная артистка Чувашской АССР. Участвовала в Великой Отечественной войне, была санинструктором. В 1947 году окончила драматическую студию при Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова и проработала здесь актрисой до 1981 года. Исполнила более 150 ролей классического, современного и национального репертуара. Принимала активное участие в телефильмах, радиопостановках и дублировании художественных фильмов на чувашский язык.

1941 — исполком Чебоксарского горсовета издал распоряжение «О расквартировании в городе эвакуированного населения с прифронтовой полосы». Чебоксарская школа № 7 была оперативно переоборудована под госпиталь военного времени.

1986 — Указом Президиума Верховного Совета СССР столица Чувашской Республики город Чебоксары за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вручение состоялось в апреле 1988 года, на знамя столицы Чувашии орден прикрепил член Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР В.М. Чебриков.

4 июля

1937 — в пос. Стрельна Ленинградской области родилась Валентина Андреевна Иванова, журналист, почетный гражданин города Чебоксары, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, лауреат Республиканской журналистской премии имени С. Эльгера. Окончила Ленинградский государственный университет. Трудовую деятельность начала корреспондентом Чувашского радио в г. Чебоксары, подготовила сотни интервью и репортажей о замечательных жителях и об успешном развитии республики. С 1978 года работала собственным корреспондентом ТАСС (с 1991 года — ИТАР-ТАСС) по Чувашской Республике.

1946 — в д. Тюмерево Янтиковского района родился Александр Федорович Пуршев, врач-офтальмолог, заслуженный врач Чувашской АССР. По его инициативе в республике создан хирургический центр по оказанию круглосуточной экстренной офтальмологической помощи. Внедрил уникальные методики лечения, позволяющие существенно снизить риск послеоперационных осложнений. Автор более 40 научных работ.

1990 — в Цивильске на базе республиканской хмелеводческой станции создан Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт хмелеводства. Является единственным в России научным учреждением этого профиля. В институте создано 7 новых сортов хмеля, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендованы для возделывания во всех хмелепроизводящих регионах России.

Опубликовано: 27 июня 2022 г.


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