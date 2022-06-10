Республика в событиях и лицах. 28 июня — 4 июля

Люди труда и ратного подвига

28 июня

1932 — вышел на экраны последний игровой фильм «Асту» (Помни) кинотреста «Чувашкино». Автор сценария — чувашский писатель Н.Ф. Мранька, в главных ролях — артисты Тани Юн, И.С. Максимов-Кошкинский, Г.В. Парне. Кинотрестом «Чувашкино» — одним из первых национальных киноорганизаций страны — было создано 7 художественных фильмов, несколько документальных фильмов, 11 киножурналов. Чувашские фильмы приобретались для демонстрации на всесоюзных и зарубежных экранах.

1946 — уроженец г. Алатыря, инженер-конструктор Главного артиллерийского управления Алексей Иванович Судаев за создание пистолета-пулемета ППС удостоен Государственной премии СССР. Он был разработан им в 1942 году и производился на Сестрорецком оружейном заводе. Простота конструкции позволила массово выпускать его и в блокадном Ленинграде.

1949 — в с. Большая Выла Аликовского района родился Виктор Семенович Семенов, мастер спорта СССР международного класса по легкой атлетике, заслуженный тренер РСФСР и СССР. Рекордсмен и трехкратный чемпион СССР, трехкратный чемпион мира и двукратный чемпион Европы среди ветеранов спорта, участник XXI летних Олимпийских игр по спортивной ходьбе на 20 км. Судья всесоюзной категории по легкой атлетике, председатель Коллегии судей Чувашской Республики.

1970 — Чувашский музыкальный театр (нынче — театр оперы и балета) представил первый национальный чувашский балет «Сарпиге» Федора Васильева. Балетмейстеры-постановщики В. Богданов, Н. Никифоров, дирижер П. Филиппов, художник С. Умнов.

29 июня

1821 – в д. Шинерпоси Чебоксарского уезда (нынче Чебоксарского района) родился Прокопий Ефремович Ефремов, потомственный почетный гражданин г. Чебоксары, купец первой гильдии. Династии чувашских предпринимателей Ефремовых принадлежала самая крупная кулеткацкая мастерская в Чебоксарах. Они владели также самыми мощными в уезде и городе водяными и ветряными мельницами, лесопильным заводом. Важнейшей сферой общественной деятельности Ефремовых были благотворительность и меценатство. Бульвар в центре Чебоксар, где расположены особняки представителей династии купцов Ефремовых, назван в их честь.

1903 — в д. Кошки-Новотимбаево Буинского уезда (нынче Тетюшского района Республики Татарстан) родилась Анна Григорьевна Казакова, одна из первых профессиональных чувашских певиц, заслуженная артистка ЧАССР. Работала в Чувашском государственном хоре, более 30 лет была солисткой Чувашского государственного ансамбля песни и танца.

1945 — за героизм, проявленный в боях при прорыве вражеской обороны в Восточной Пруссии и штурме Кенигсберга, звание Героя Советского Союза присвоено летчику 74-го гвардейского штурмового авиационного полка Сергею Андреевичу Апраксину, уроженцу с. Атрать Алатырского района. Участник парада Победы 1945 года на Красной площади в Москве.

1946 — в г. Чебоксары родился Анатолий Александрович Игумнов, почетный гражданин города Чебоксары, лауреат Государственной премии РФ. Окончил Балашовское высшее военное авиационное училище летчиков. В 1967-1994 годах служил в ВВС. С 1994 года работал заместителем главы, главой Чебоксарской городской администрации, внес большой вклад в развитие столицы Чувашии. В результате его работы на посту мэра Чебоксары стали победителем Всероссийского конкурса «Самый благоустроенный город России».

1950 — в чебоксарском клубе «Электрик» открылся розыгрыш Кубка РСФСР по шахматам. Главный арбитр — международный гроссмейстер В.В. Смыслов. Он дал сеанс одновременной игры чебоксарцам. Воспитанник шахматного клуба городского Дворца пионеров, будущий чемпион России и международный мастер В.Д. Сергиевский у него выиграл.

30 июня

1924 – в селе Турминское Свияжского кантона Татарской АССР (нынче Кайбицкого района Республики Татарстан) родился Иван Михайлович Федоров. С 1932 года жил в г. Канаше. Радист 877-го гаубичного артиллерийского полка сержант И. Федоров в ночь на 5 декабря 1944 года под сильным огнем противника переправился через реку Дунай и установил связь штурмовой группы с батареей. В течение 3-часового боя передавал данные, корректировал огонь артиллерии. Плацдарм был захвачен, враг понес большие потери. Звание Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 года.

1960 — исполком Чебоксарского горсовета включил в состав города Сосновский, Чапаевский и Южный поселки.

2011 — за значительный вклад в экономическое и культурное развитие столицы Чувашии звание почетного гражданина г. Чебоксары присвоено общественно-политическим деятелям — секретарю Чувашского обкома КПСС (1963-1988) Илье Павловичу Прокопьеву и главе самоуправления г. Чебоксары (1995-2002) Анатолию Александровичу Игумнову.

1 июля

1926 – в г. Рязани родился Леас Константинович Святославский, дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. В 1961 году был приглашен в Чебоксары главным дирижером Чувашского музыкально-драматического театра (нынче Чувашский государственный театр оперы и балета). Его постановки вошли в золотой фонд театра.

1968 — за заслуги в области народного образования звания Героя Социалистического Труда удостоен учитель математики и физики Вурнарской средней школы № 1 Иван Никифорович Никифоров. Родился в с. Убеево Красноармейского района. Заслуженный учитель школы РСФСР. Награжден орденами Ленина, Красной Звезды, Отечественной войны 1-й степени, медалями. Почетный гражданин пос. Вурнары. Его именем названа Вурнарская средняя общеобразовательная школа № 1.

1993 — за значительный вклад в развитие музыкальной культуры и искусства столицы Чувашии звание почетного гражданина города Чебоксары присвоено композитору Филиппу Мироновичу Лукину — народному артисту РСФСР, лауреату Государственной премии СССР. Его именем названа Чебоксарская детская музыкальная школа № 5, улица в столице республики.

2004 — в Чебоксарах на стадионе «Олимпийский» состоялась торжественная церемония открытия V Всероссийских летних сельских спортивных игр. Участниками спартакиады стали спортсмены 65 команд из регионов России. Главным судьей соревнований был заслуженный мастер спорта СССР летчик-космонавт Андриян Григорьевич Николаев. Это был последний приезд героя космоса на родину. Его сердце перестало биться 3 июля — он скоропостижно скончался в результате инфаркта.

2006 — по инициативе и при материальной поддержке членов землячества уроженцев Татарстана «П?лхар», проживающих в Чувашии, в районном центре Аксубаево Республики Татарстан открыт памятник первому народному поэту Чувашии Николаю Ивановичу Полоруссову-Шелеби. Автор — чувашский скульптор Владимир Нагорнов.

2 июля

1914 – в д. Малды-Питикасы Ядринского уезда (нынче Канашского района) родился Александр Степанович Вишняков, доктор философских наук, член-корреспондент Академии педагогических наук СССР. Работал учителем, директором школы, заведующим роно, ответственным редактором газеты «Красная Чувашия» (с 1952 года — «Советская Чувашия»), редактором ТАСС, секретарем Чувашского обкома ВКП(б), заместителем редактора газеты «Правда», главным редактором журнала ЦК КПСС «Политическое самообразование». Автор свыше 150 научных трудов по проблемам философии и политики, морали. Награжден 7 орденами и 9 медалями. Одна из улиц родной деревни носит имя Вишняковых.

1921 – в д. Торханы Ядринского уезда (нынче Шумерлинского района) родился Петр Владимирович Сизов, народный художник Чувашской Республики, лауреат Государственной премии Чувашской Республики в области литературы и искусства. Внес большой вклад в развитие чувашской книжной и станковой графики. В 1940-1991 годах работал художником Чувашского книжного издательства. Главной в его многогранном творчестве была работа по оформлению поэмы К. Иванова «Нарспи» и созданию графических серий по мотивам этого произведения.

1950 — в сквере на набережной Волги установлен памятник классику чувашской поэзии Константину Иванову. Бронзовый бюст отличается поразительным портретным сходством и сдержанной, классической трактовкой образа. Автор — чувашский скульптор Илья Федорович Кудрявцев, который одним из первых в республике начал работать в области станковой и монументальной скульптуры. Это один из первых памятников в Чебоксарах, сохранившихся до наших дней.

1966 — Чебоксарский хлопчатобумажный комбинат награжден орденом Трудового Красного Знамени. В конце 1970-х годов на предприятии работало около 16 тысяч человек. Продукция поставлялась во все регионы России, Австрию, Нидерланды, Чехию, Канаду, Испанию, Эстонию, страны СНГ.

1967 — в Чебоксары прибыла самоходная баржа «Комсомолец Чувашии», построенная из металлолома, собранного школами республики. Ранее была введена в строй баржа «Пионер Чувашии».

2012 — памятник природы республиканского значения — старейшина чувашских дубов, произрастающий в Ильинском лесничестве Моргаушского района, внесен в Реестр старовозрастных деревьев России. Возраст самого крупного дуба Чувашии — 371 год. В 2020 году этот дуб занял второе место на конкурсе «Российское дерево года», набрав 25720 голосов.

3 июля

1920 — Чебоксары посетили делегаты II конгресса III Коммунистического Интернационала — представители рабочего класса Англии, Франции, Италии, Венгрии, США, Швеции. На берегу Волги состоялся митинг.

1923 — в д. Кашмаши Чебоксарского уезда (нынче Моргаушского района) родилась Дарья Максимовна Столярова, народная артистка Чувашской АССР. Участвовала в Великой Отечественной войне, была санинструктором. В 1947 году окончила драматическую студию при Чувашском государственном академическом драматическом театре имени К.В. Иванова и проработала здесь актрисой до 1981 года. Исполнила более 150 ролей классического, современного и национального репертуара. Принимала активное участие в телефильмах, радиопостановках и дублировании художественных фильмов на чувашский язык.

1941 — исполком Чебоксарского горсовета издал распоряжение «О расквартировании в городе эвакуированного населения с прифронтовой полосы». Чебоксарская школа № 7 была оперативно переоборудована под госпиталь военного времени.

1986 — Указом Президиума Верховного Совета СССР столица Чувашской Республики город Чебоксары за большие успехи, достигнутые трудящимися города в хозяйственном и культурном строительстве, награжден орденом Трудового Красного Знамени. Вручение состоялось в апреле 1988 года, на знамя столицы Чувашии орден прикрепил член Политбюро ЦК КПСС, председатель КГБ СССР В.М. Чебриков.

4 июля

1937 — в пос. Стрельна Ленинградской области родилась Валентина Андреевна Иванова, журналист, почетный гражданин города Чебоксары, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, лауреат Республиканской журналистской премии имени С. Эльгера. Окончила Ленинградский государственный университет. Трудовую деятельность начала корреспондентом Чувашского радио в г. Чебоксары, подготовила сотни интервью и репортажей о замечательных жителях и об успешном развитии республики. С 1978 года работала собственным корреспондентом ТАСС (с 1991 года — ИТАР-ТАСС) по Чувашской Республике.

1946 — в д. Тюмерево Янтиковского района родился Александр Федорович Пуршев, врач-офтальмолог, заслуженный врач Чувашской АССР. По его инициативе в республике создан хирургический центр по оказанию круглосуточной экстренной офтальмологической помощи. Внедрил уникальные методики лечения, позволяющие существенно снизить риск послеоперационных осложнений. Автор более 40 научных работ.

1990 — в Цивильске на базе республиканской хмелеводческой станции создан Всероссийский научно-исследовательский и проектно-технологический институт хмелеводства. Является единственным в России научным учреждением этого профиля. В институте создано 7 новых сортов хмеля, которые включены в Государственный реестр селекционных достижений и рекомендованы для возделывания во всех хмелепроизводящих регионах России.