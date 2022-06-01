В Чувашии обсудили, как возродить турпоток на Волге

Как привлечь туристов в российские регионы и вернуть речным путешествиям по Волге былую популярность? Ответы на эти вопросы в пятницу, во второй день Чебоксарского экономического форума искали на выездном заседании Комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры. На Волге, впрочем, оно и началось. Первая часть мероприятия прошла накануне в Татарстане – там депутаты и эксперты отрасли побывали на Зеленодольском заводе имени А.М. Горького, где выпускают «Метеоры». А оттуда на скоростном «Валдае» по Волге прибыли в Чебоксары.

«Оживить» Волгу, открыть ее для туристов и наполнить судами призван национальный туристский маршрут «Великий Волжский путь». На прошлой неделе, как напомнил открывший заседание Глава Чувашии Олег Николаев, на Петербургском международном экономическом форуме между пятью поволжскими регионами-соседями Татарстаном, Марий Эл, Чувашией, Самарской и Ульяновской областью было подписано соглашение об активном сотрудничестве в его реализации. А в этом году из Чебоксар по реке впервые за долгие годы полетели суда на подводных крыльях «Валдай». В Казань, например, они ежедневно отправляются почти с полным салоном. Развиваться будут и другие направления.

Сангаджи Тарбаев, председатель Комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры: «Чувствуется некая недооценка такого направления, как туризм в нашей стране. Сегодня туризм – это полноценная индустрия, и тот шанс, который выпал нашему туризму, мы должны использовать по максимуму. Думаю, все, кто заинтересован в развитии туризма и те, кто косвенно связан с ним, а это 50 разных направлений экономики, должны сегодня по-другому посмотреть на эту сферу. Прежде всего, как на источник дохода, занятости населения, развития территорий и привлечения инвестиций. Туризм в целом это очень позитивное направление, которое всем всегда приносит удовольствие. Те, кто едет отдыхать, получают турпродукт, те, кто их встречают – доход, что тоже радует, а государство – налоги».

«Регионам России есть что показать, но мы очень редко ездим к соседям», — заметил председатель Комитета Госдумы России по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев. По его словам, предпочтение россияне отдают проложенным туристическим тропам: Крыму, Сочи, с недавнего времени Татарстану, а ежегодно на отдых в другие страны соотечественники вывозят около 35 млрд долларов. «Если хотя бы половину мы оставим в России в виде инвестиций, доходов населения, это будет хорошо», — предположил он.

Что касается финансирования, он отметил, что на развитие туризма на ближайшие три года выделено около 160 млрд рублей. Большая программа по привлечению инвестиций есть и у корпорации «Туризм. РФ». «Деньги на развитие туризма есть», — заключил Сангаджи Тарбаев. Сегодня Госдума России активно работает над тем, чтобы обновить действующий закон о туризме, который принят еще в 1996 году, и «морально устарел». В центре внимания депутатов Госдумы и направления туризма, которые требуют решения уже сейчас. Так, созданы рабочие группы по развитию детского туризма (его, кстати, возглавляет депутат Госдумы России Алла Салаева), экологического и автомобильного туризма, приняты законопроекты о гостевых домах, электронных путевках, экскурсоводах и гидах.

Речной туризм председатель профильного комитета выделил особо. Развитие этой транспортной артерии объединит многие города-миллионники, но есть вопросы и к речному флоту, и к инфраструктуре. Однако, несмотря на сложности, в Чувашии, Татарстане и Ульяновской области, по его словам, речной туризм возрождается. «Это очень хороший опыт, который потом можно масштабировать на другие реки: Дон, Оку, реки приарктической зоны, которые также могут использоваться в туризме», — подметил Сангаджи Тарбаев.

Поездка на «Валдае» по Волге, кстати, не оставила его равнодушным – «хочется, чтобы как можно больше людей воспользовались этим видом транспорта». К слову, на заводе в Зеленодольске, где побывали участники круглого стола перед поездкой в Чебоксары, обсудили вопросы серийного производства транспортных средств, которые могут стать частью флота на Волге.

Цифра По данным исследований, около 60% россиян собираются в путешествие по регионам России в 2022 году

Восстановление речных перевозок по Волге – важная тема и для Ульяновской области. По мнению губернатора Алексея Русских, участие пяти поволжских регионов в федеральном проекте «Великий Волжский путь» свяжет их еще теснее. Но для того, чтобы проект как можно скорее начал развиваться, необходимо предоставить регионам некоторые инструменты – «как при строительстве объектов Олимпиады в Сочи». Воспользовавшись присутствием депутатов Госдумы России, Алексей Русских попросил подумать о разработке закона, который бы прописывал механизмы изъятия земельных участков на береговой линии для реализации проекта, а также для приобретения речного транспорта, строительства портовой инфраструктуры и причальных стенок. «Эти капитальные вложения очень емкие и вряд ли регионы со своими бюджетами с ними справятся», — оценил он.

«За нас все уже сделала история. Так сложилось, что Волга издревле была и транспортной артерией, на берегах ее сложились крупные города. А на территории ПФО концентрация туристических мест очень высокая, причем с комфортным расстоянием в 50-150 км, — продолжил тему «Великого Волжского пути» председатель Госкомитета Татарстана по туризму Сергей Иванов. В его поддержку в Татарстане сделали маршрут для автопутешественников. «У нас есть красивейшая река, удивительная природа, в Мариинском Посаде мы вообще будто перенеслись во времени – и ничего делать не надо. Турист уже получает впечатления. Но по факту на Волге все, что мы можем предложить – старые теплоходы. Хорошо хоть у Чувашии есть три «Валдая», в Самарской области они начали появляться…», — добавил Сергей Иванов.

По его словам по Волге ходят единичные пассажирские суда, а то, что дано нам природой, просто-напросто не используется… По оценкам, у регионов ПФО есть потребность еще в 34 скоростных суднах типа «Валдай» или «Метеор» и около 30 судах типа «Чайка». Как только они появятся на Волге, «Великий Волжский путь» станет притягательным для туристов. «Сейчас мы предлагаем культурно-исторические объекты, гастрономические места и никто не предлагает Волгу», — посетовал представитель Татарстана. Реализация проекта «Великий Волжский путь» позволит обеспечить прирост туристического потока в ПФО до 5 млн человек в год.

«Волга для нас – не просто символ России, но и важная транспортная артерия, которая обслуживает более половины речных грузовых маршрутов в стране. Это источник жизни, экономики, сельского хозяйства. В бассейне Волги проживает более трети населения России. Надо правильно использовать то, что нам дала природа», — заметил член комитета Госдумы России по туризму Алексей Волоцков. По поручению Президента страны развитие речных и морских круизов определено одним из приоритетных направлений Стратегии развития туризма в России до 2035 года. Задача стоит к этому времени в два раза увеличить поток круизных туристов. Но для этого нужно решить вопросы со слабой прибрежной инфраструктурой, обновить парк судов, большая часть которых построена еще в советские годы, решить проблему кадров…

Алла Салаева, депутат Госдумы России: «В туризме очень важно создать условия, чтобы было хорошо, чтобы были эмоции. Помните, еще Марк Твен сказал: города запоминаются не архитектурой, а эмоциями, которые человек там пережил. Гостям республики я бы обязательно порекомендовала увидеть вышитую карту России, отдельно обратила бы внимание на Мариинский Посад, наполненный историей купечества, Алатырь – паломнический центр республики, другие уголки Чувашии. У нас настолько компактно, что можно за час-два доехать до любой достопримечательности и получить силы и энергию, которые дает наша Чувашия. Выездное заседание Комитета Госдумы стало знаковым в деловой программе Дня Республики. Его поддержал практически весь комитет – депутаты Астрахани, Севастополя, Крыма, Новосибирска, Дальнего Востока. Они тоже для себя открыли нашу Чувашию, нашу Волгу. Важный момент – мы синхронизировали не только депутатов из разных комитетов, но и «сшили» регионы. Серьезная делегация приехала из правительства Татарстана, прибыл губернатор Ульяновской области. Все говорили, что мы находимся очень близко, нас всех объединяет любимая река Волга, которая исторически была транспортной артерией. Итогом этой работы должны стать реальные действия по наполнению Волги судами и развитию наших прибрежных малых городов Мариинского Посада и Козловки».

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У Чувашии женское лицо

Развивать туризм в Чувашии планируют под знаком межрегионального брендового туристического маршрута «Рунический путь». Как рассказал вице-премьер – министр экономического развития, промышленности и торговли Чувашии Дмитрий Краснов, главные его акценты — чувашская вышивка, основанная на древних рунах, а также образ-символ чувашской женщины.

«Большой пласт и истории, и культуры в Чувашии так или иначе был связан с особой ролью женщины. Получилось, что и монумент матери-Покровительнице, и Сурский и Казанский оборонительный рубежи, и чувашская вышивка связаны с образом женщины. Мы предлагаем четыре ключевых знака, символизирующих образ женщины – это красота и здоровье, любовь, упорство и женская сила. Нашли в рунах эти символы и под каждый из них брендируем направления. Красота и здоровье – медицинские и оздоровительные туры, любовь и гармония – достопримечательности Чебоксар, упорство — деловой туризм, женская сила — спортивный и событийный туризм», — пояснил Дмитрий Краснов.

В числе основных проблем в туризме Чувашии он выделил нехватку мест размещения (в республике номерной фонд уровня «3 звезды плюс» составляет около 1200 мест) и объектов инфраструктуры.

Фоторепортаж Максима Васильева: