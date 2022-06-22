«Зарница» как модель командной игры

Один в поле не юнармеец

В Чувашии в разные годы военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» проводились в Батыревском, Канашском, Мариинско-Посадском и других районах в форме палаточного лагеря. С 2017 года местом проведения игр определен детский лагерь «Звездный» Цивильского района. Ко всему прочему в этом году под занавес 53-х игр впервые провели фестиваль патриотических объединений «Я — патриот».

Много лет назад поколения пионеров с большим азартом играли в «Зарницу». Правда, игра советского периода представляла собой имитацию боевых действий, похожую на военные учения, и входила в план организации начальной военной подготовки в средних учебных заведениях. Как говорится — все по-настоящему. Две команды, два штаба, одна цель — захватить флаг соперника.

По прошествии лет при возрождении традиции «зарничных» игр было решено изменить и правила, и концепцию игры. Но суть остается прежней — военно-спортивные игры способствуют всестороннему развитию молодежи и получению фундаментальных знаний по истории своей Родины. При этом ребята соревнуются в спортивном туризме, ориентировании, физической и строевой подготовке. Демонстрируют мастерство сборки-разборки автомата и знание основ безопасности жизнедеятельности.

«Зарница» и «Орленок» — своего рода заключительный «марш-бросок» в череде патриотических акций. В течение всего учебного года в образовательных организациях и военно-патриотических клубах республики проводились творческие, практические и теоретические конкурсные состязания. В них приняли участие свыше 30 тысяч детей и подростков. Победители в школах, техникумах на следующем этапе соревновались уже на районных и городских финалах.

…Приезд на 53-и республиканские финальные военно-спортивные игры «Зарница» и «Орленок» Главы республики Олега Николаева обусловлен не только желанием поддержать участников. На сегодняшний день республика планомерно движется к созданию условий для развития молодежи, для военно-патриотического воспитания, для самореализации ребят.

«При содействии Минобороны России мы активно реализуем политику создания должной инфраструктуры для военно-патриотического воспитания и реализации этой деятельности. На этой площадке в ближайшие два года будут построены новые стадионы, новая инфраструктура, созданы возможности для того, чтобы в иных условиях проводить круглогодичную тренировку, оттачивать мастерство в области патриотической подготовки, военного искусства и спортивных игр», — заявил Олег Николаев.

Одним из таких заделов на будущее стал первый в республике фестиваль патриотических объединений «Я — патриот». После официального открытия республиканских финальных юнармейских игр Глава республики с большим интересом поучаствовал в программе фестиваля. Например, он пообщался с юными авиамоделистами, которые показали свои модели самолетов в деле, превратив на время небо над стадионом в воздушную арену.

Но кульминацией фестиваля можно считать круглый стол «Из поколения в поколение», в рамках которого состоялся «Диалог на равных». В нем приняли участие семейные династии юнармейских игр. Разговор строился вокруг воспоминаний участников зарничного движения прошлых лет.

Представители старшего поколения семейных династий Макаровых, Крюковских, Руссковых, Гавриловых, Солоденовых рассказывали о традициях движения юных патриотов. Они подмечали, что в свое время все было «по-взрослому». Ребята жили в военных гарнизонах и в лесу, в палатках. Совершали марш-броски с полным снаряжением и разводили огонь под проливным дождем… Одним словом — максимально приближенно к реальным армейским будням. Что сильно отличается от комфортных условий игр для сегодняшних ребят.

Олег Николаев в свою очередь отметил характерную черту современных юнармейцев — активность и правильные жизненные ориентиры. А также обозначил важность «Зарницы» в плане раскрытия личности для блага общего дела: «Здесь вырабатывается умение дружить, чувствовать плечо друг друга и работать в команде. Желаю, чтобы ребята были сконцентрированы на таких моментах, чтобы каждый был нацелен на раскрытие и преодоление самого себя, своей лени, страхов и неуверенности. И через это чувство локтя друг друга делал намного больше, потому что команда может сделать больше, чем один человек — это точно».