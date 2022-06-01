В России растут объемы строительства индивидуального жилья

При этом разрыв между строительными компаниями и населением по объемам ввода продолжает увеличиваться, сообщает РБК.

С января по май текущего года в стране введено порядка 44,5 млн кв. м жилья, из них 28,14 млн кв. м или 63,28% построено населением, следует из оперативного отчета Росстата. Как в апреле, так и в мае силами россиян было построено порядка 65% жилья в стране. Доля «индивидуалки» в общем объеме строительства существенно выросла за последние годы. По итогам 2018 года, например, показатель составлял 42,9%, в 2020-м — 48,4%.

В мае в России всего было введено порядка 6,87 млн «квадратов» (138,3% год к году), в том числе населением — около 4,46 млн кв. м (150,7%).