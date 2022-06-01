Запасов сахара и гречки в стране достаточно

Автор: Вячеслав ИвановВерсия для печати Версия для печати chat_bubble_outlineКомментариев нет

Вице-премьер Виктория Абрамченко в докладе на совещании с членами правительства в рамках ПМЭФ-2022 заявила, что имеющихся в России запасов гречки и сахара «хватит на всех» и призвала не поддаваться панике.
Абрамченко подчеркнула, что ажиотажный спрос со стороны граждан «дестабилизирует товаропроводящую сеть». По ее словам, правительство уже приняло решение увеличить посевные площади гречихи и сахарной свеклы примерно на 50 тыс. га. Это обеспечит страну достаточным урожаем, считает она.
В середине марта некоторые торговые сети столкнулись с нехваткой сахара и гречихи на фоне ажиотажного спроса. Федеральная антимонопольная служба объяснила дефицит сахара поведением недобросовестных поставщиков, которые, по мнению ведомства, целенаправленно подогревали потребительский спрос.

Опубликовано: 22 июня 2022 г.


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