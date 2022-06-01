Программа празднования Дня республики-2022

Фольклориада, Родники, Акатуй…

Яркие события

Одним из самых ярких событий Дня республики станет Всероссийская детская Фольклориада. В нашей стране она пройдет впервые, и провести ее доверили именно Чувашии. Участие в Фольклориаде примут 900 человек из детских и юношеских национальных и фольклорных творческих коллективов из 76 регионов Российской Федерации и 200 представителей нашей республики. Проводится Всероссийская детская Фольклориада при финансовой поддержке Министерства культуры РФ в рамках национального проекта «Культура».

Какой же День республики без Акатуя! В этом году он пройдет в десятый раз, а местом его проведения станет этнокомплекс «Амазония». В празднике будут участвовать чувашские народные, эстрадно-фольклорные коллективы из разных регионов России: всего ожидается 17 коллективов из 12 областей и республик. Творческие площадки Акатуя расскажут об истории чувашского народа и уникальном колорите региона, будут на празднике и выставка-ярмарка чувашской продукции, и соревнования по национальной борьбе «к?реш?», гиревому спорту, а также народным играм. Победитель соревнования по национальной борьбе получит в качестве приза барана. Мероприятия Акатуя организовываются совместно с Чувашским национальным конгрессом.

Уже в тридцатый раз пройдет в Чувашии Всероссийский фестиваль народного творчества «Родники России». Участие в нем примут 10 коллективов — фольклорные, вокальные, инструментальные, хореографические коллективы, ансамбли песни и танца из Пермского края, Рязанской, Тверской, Нижегородской и Ульяновской областей, из Башкортостана, Татарстана, Коми, Мордовии и Удмуртии. Выступления артистов можно будет увидеть и услышать не только на главных площадках праздника, но и во многих районах республики.

Еще одна традиция Дня республики — Всероссийский конкурс народных мастеров декоративно-прикладного искусства «Русь мастеровая». В этом году он соберет около 50 мастеров из Владимирской, Кировской, Костромской, Свердловской областей, Пермского края и других регионов страны. Конкурсанты, в том числе и представители Чувашии, на глазах у публики будут соревноваться в изготовлении изделий на заданную тему в следующих номинациях: «Вышивка», «Ткачество», «Текстильная кукла», «Художественный бисер», «Художественная береста», «Резьба по дереву», «Роспись по дереву», «Керамика», «Художественная обработка растительных материалов», «Лоскутное шитье», «Художественный войлок». Также в программе предусмотрены мастер-классы, выставка-продажа и круглый стол по сохранению и возрождению народных реме-сел. Конкурс посвящен Году культурного наследия народов России и Году выдающихся людей Чувашской Республики.

Фото из архива Минкультуры Чувашии и «СЧ»