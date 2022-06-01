Чувашия получит 40 новых троллейбусов

Минтранс России одобрил заявку Чувашии на приобретение 40 новых троллейбусов в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Предварительно поставка транспорта намечена на 2024 год. Общая стоимость нового электротранспорта составляет примерно 1 млрд рублей. Из федерального бюджета республика получит порядка 600 млн рублей, остальную сумму регион будет выплачивать по договору лизинга. По словам министра транспорта и дорожного хозяйства Чувашии Владимира Осипова, федеральные деньги на обновление подвижного состава регион получил при условии, что будут закупаться современные низкопольные троллейбусы. Они также должны курсировать по маршрутам, на которых действуют регулируемые тарифы. Напомним, в прошлом году республика закупила 68 троллейбусов. На эти цели из федерального бюджета было выделено 1,178 млрд рублей.