В Чувашии собрались мастера гостеприимства со всей страны

На этой неделе в Чебоксарах, в этнокомплексе «Амазония», проходит второй полуфинал главного туристического конкурса страны «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей». В столицу Чувашии съехались 133 конкурсанта из 58 регионов России, чтобы презентовать свои яркие стартап-идеи в области внутреннего туризма. Сегодня после защиты проектов станут известны имена финалистов конкурса в нескольких номинациях. Лучших из лучших и назовут мастерами гостеприимства. Они смогут получить гранты на реализацию самых креативных туристических идей.

Конкурс «Мастера гостеприимства» проводится в России с 2019 года. Его главная цель — сделать российские регионы еще более привлекательными для туристов и в целом вывести отрасль на новый уровень. В этом году в отборочном этапе конкурса приняли участие более 36 тысяч человек из всех регионов страны. Авторов лучших идей и пригласили приехать в Чебоксары.

Мария Гришина, руководитель агентства по развитию туризма Чувашии: — Такие конкурсы, как «Мастера гостеприимства», задают планку: даже те, кто не участвует, видят, насколько интересно и драйвово все проходит, как участники получают поддержку экспертов для реализации своих проектов. Это сообщество единомышленников, в котором гораздо интереснее и проще реализовать любой проект… Мы очень рады, что в Чебоксарах собрались профессионалы индустрии гостеприимства со всей страны. Надеемся получить новый экспертный опыт от участников, спикеров и наставников конкурса. И, конечно, постараемся реализовать самые интересные предложения, в том числе в сфере туризма Чувашии.

Чувашскую столицу выбрали главной площадкой для направления «Стартапы и прорывные идеи в туризме». Здесь конкурсанты презентовали свои стартап-идеи в номинациях: «Заповедный туризм», «Инфраструктура туризма», «IT-решения в туризме», «Создание туристического маршрута» и «Маркетинг территорий: события, точки притяжения». Каждая номинация закреплена за определенным заказчиком — компаниями-инвесторами, готовыми вкладывать средства в эти проекты. Причем лимитов, по словам организаторов, нет — все зависит от запросов инвесторов.

Как отметил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Богдан Кондратов, это состязание — один из самых важных и душевных проектов президентской платформы «Россия — страна возможностей», которая, к слову, объединяет 26 конкурсов в самых различных сферах. Конкурс предназначен как для начинающих, так и уже опытных специалистов в сфере туризма. «Проекты, представленные участниками, — самые разные, — добавил он. — В сфере IT — агрегаторы и различные сервисы по улучшению отрасли, в заповедном туризме — развитие инфраструктуры в заповедных территориях. Есть абсолютно новые, аутентичные турмаршруты в разных локациях нашей страны, есть точки притяжения — ивенты, этнофестивали. Многие проекты связаны с созданием глэмпингов — это отдых на природе, но с почти городским комфортом. Сейчас это модно, современно, необходимо». Участники из Санкт-Петербурга, например, предложили создать цифровой паспорт туриста, из Липецка — хостел на селе, из Перми — современную мастерскую народных промыслов. Немало проектов были посвящены созданию безбарьерных условий для путешественников с особенностями здоровья.

Помимо конкурсных испытаний участников ждала насыщенная образовательная и деловая программа. Проектанты делились опытом и лучшими туристическими практиками в своих регионах, а эксперты индустрии рассказывали о ключевых трендах и вызовах, стоящих перед отраслью. Гости также посетили этнопарк «Чуваш Керем», побывали на мастер-классе по народным чувашским танцам, поучаствовали в зарядке с чемпионами и в социальной акции «Взгляд на Чувашию», создав своими руками открытку от мастеров гостеприимства ко Дню республики.