В Канаше создали цифровую версию вышитой карты России

На презентации вышитой вручную карты страны, которую впервые представили накануне Дня России в Чувашской государственной филармонии, удивление и восторг вызывало не только грандиозное полотнище, но и его уменьшенная цифровая копия. Наведя свои смартфоны и планшеты на QR-коды на картах регионов, гости и посетители на экране могли увидеть, как выглядят чудесные вышивки и аппликации «вживую» и в мельчайших деталях рассмотреть каждый стежок. Создали виртуальный двойник вышитой карты России воспитанники Центра цифрового образования детей IT-куб в Канаше.

С подачи руководителя Минцифры Чувашии Кристины Майниной идею реализовали канашские школьники Аделия Халлиулинова и Наиль Шагеев. Под руководством наставника Льва Алексеева они создали приложение дополненной реальности для карты. Сначала ребята разработали специальные метки (QR-коды), которые наложили на фрагменты регионов России. Перейдя по ним, можно увидеть трехмерные вышитые карты всех 82 кусочков большого полотна. «При помощи программы для 3D–моделирования учащиеся куба «Разработка VR/AR-приложений» создали модели в виде областей с последующим наложением текстур. Затем все собрали в единое приложение на специализированном движке Unity, где каждой метке был присвоен свой трехмерный объект с вышивкой. Приложение скомпилировано под определенную операционную систему в виде apk-файла, который можно запустить и установить на мобильном устройстве», — доступно объяснили в канашском IT-кубе. Работу над приложением там организовали по федеральному проекту «Кадры для цифровой экономики» национальной программы «Цифровая экономика».

Кристина Майнина, министр цифрового развития, информационной политики и массовых коммуникаций Чувашии: «Привязка цифрового двойника карты к смартфону или планшету позволит ознакомиться с картой более детально. Электронную версию баннера мы планируем разослать остальным регионам страны, чтобы и они смогли выставить цифровую карту у себя и показать жителям. Разумеется, 3D-карта не сравнится с настоящим вышитым полотном, созданным руками мастериц со всей России. Но я уверена: цифровая карта оставит иные, не менее яркие впечатления».

Пока с картой-оригиналом знакомятся участники Петербургского международного экономического форума, ее цифровую версию любой желающий может увидеть в Музее чувашской вышивки в Чебоксарах. Она, конечно, в несколько раз меньше настоящей, зато по реалистичности ничуть ей не уступает. Нужно лишь скачать мобильное приложение (ссылка на него, к слову, есть на баннере с картой), и через несколько секунд откроется объемная копия вышитой карты России. Каждый ее элемент полностью оцифрован, так что можно в деталях рассмотреть и узоры, и материалы.

Музей работает с 10 до 18 часов со вторника по четверг, в субботу и пятницу — с 12 до 20 часов, в понедельник и воскресенье — выходные.

Кстати, разглядеть стежки и строчки можно и на официальном сайте вышитаякартароссии.рф. Там помимо изображений карты регионов и панно можно найти информацию о символике, заложенной в работах мастерицами, узнать имена рукодельниц или сравнить швы и техники в разных уголках страны.