Местный бизнес растет в классе

Ежегодный рейтинг регионов по динамике перехода представителей бизнеса из группы в группу (из микро — в малый бизнес, из микро и малого — в средний) составила корпорация по поддержке малого и среднего предпринимательства. Одним из лидеров этого рейтинга стала Чувашия — наряду с Мурманской, Калужской, Курской областями, Республикой Марий Эл и рядом других регионов. Как сообщают в Минэкономразвития Чувашии, в передовики республика вышла не только по общему числу предпринимателей, повысивших «бизнес-класс», но и по числу качественных рывков — из микробизнеса сразу в средний. Больше всего компаний, поднявшихся на новую бизнес-ступеньку, отметили составители рейтинга, работают в сфере строительства, общепита, доставки и перевозки грузов. Но есть и нехарактерные направления — к примеру, в Чувашии в ТОП-3 вошла разработка компьютерного ПО, а в Тульской области — производство верхней одежды. Данные рейтинга будут представлены на Петербургском международном экономическом форуме.