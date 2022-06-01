Занимался «химией» в жилом районе

Выслушал приговор директор новочебоксарской коммерческой организации за загрязнение окружающей среды в ходе «подпольного» производства дезинфицирующего средства.

Как установлено, с марта 2020 по июнь прошлого года директор фирмы в связи с повышенным спросом на дезинфицирующие средства организовал производство такового на основе раствора гипохлорита натрия. Причем в помещении, пристроенном к многоквартирному жилому дому в Новочебоксарске по улице Строителей.

Пренебрегая требованиями охраны окружающей среды, промышленной и экологической безопасности, он не оборудовал это помещение системой очистки вредных (загрязняющих) веществ и санитарно-защитной зоной. Средство производилось кустарным способом: гипохлорит натрия разбавляли водопроводной водой и фасовали для последующей продажи в пластиковую 10-литровую тару. В отобранных внутри помещения пробах воздуха концентрация вредных веществ превышала предельно допустимую норму до 31,5 раза, а на улице рядом с помещением — в 2,5 раза. Это создало реальную угрозу причинения существенного вреда здоровью окружающих, в том числе жильцов указанного дома.

Уголовное дело было возбуждено по прокурорским материалам. В результате оперативного взаимодействия следователей СУ СКР с сотрудниками надзорного ведомства, регионального МВД и Главного управления МЧС России по Чувашии незаконная деятельность обвиняемого пресечена. В судебном заседании директор ООО вину признал полностью, раскаялся и заявил ходатайство о вынесении приговора без судебного разбирательства, то есть в особом порядке. За загрязнение окружающей среды суд наказал его штрафом в 70 тысяч рублей.