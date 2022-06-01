Узором вышит путь народа

Вышитую карту России назвали новым символом страны.

Объединяющая, живая, родная для каждого… Множество эпитетов звучало в адрес вышитой карты России, которую в пятницу, накануне Дня России, впервые представили общественности со сцены Чувашской государственной филармонии. Шедевр народного творчества в добрый путь напутствовали амбассадор всероссийской акции, с первых дней поддерживавшая ее проведение народная артистка России Надежда Бабкина и идейный вдохновитель и инициатор проекта Глава Чувашии Олег Николаев.

Драгоценные стежки

Предваряла знакомство с картой выставка в фойе филармонии, экскурсию по которой провела директор Чувашского национального музея Ирина Меньшикова — на 82 панно мастерицы со всей страны представили образцы вышивки с наиболее характерными для их областей и республик орнаментами и мотивами. Из стольких же частей, как уже рассказывала «СЧ», состоит и готовая карта: некоторые субъекты страны, как, например, Москву и Московскую область, Республику Крым и Севастополь, рукодельницы объединили в единое целое.

Любуясь диковинными узорами, Надежда Бабкина в сопровождении Олега Николаева, депутатов Госдумы России Аллы Салаевой и Анатолия Аксакова и других почетных гостей поражались богатству красок, техник и материалов, примененных мастерицами.

С особенным радушием они приветствовали искусниц, чьими руками и были вышиты эти драгоценные полотна. На презентацию вышитой карты приехали мастерицы из соседней Марий Эл и неблизкой Республики Саха (Якутия). Однако у вышивальщиц, к слову, еще будет повод встретиться. Всех, кто вышивал карту, организаторы планируют собрать в Москве — ко Дню Конституции, 12 декабря, когда, совершив путешествие по всем федеральным округам страны, карта прибудет в российскую столицу.

Если панно с образцами вышивки алмазного края якутяночка Людмила Жиркова создавала в одиночку, то над фрагментом карты Якутии, самого большого региона России, работали сразу 16 мастеров. Не все, конечно, смогли прилететь в Чебоксары — на презентацию в чувашскую столицу рукодельницы прибыли втроем. В богатых национальных одеждах, с массивными браслетами, ожерельями, серьгами, кольцами и наспинными украшениями из чистого серебра 925-й пробы — только серебряные изделия весили больше трех килограмм, представляя свой наряд, сообщила Людмила Жиркова из Якутска. Как вспоминает мастерица, на оформление карты Якутии (а полотно этого региона, напомним, было размером около 4-х квадратных метров) у рукодельниц был всего один месяц. Самым сложным в этом деле оказалось придумать идею — на одном полотне нужно было объединить более 120 народов, проживающих в этой республике, и, конечно, отразить знаменитые якутские бренды. «Зима длится у нас восемь месяцев — снег только в начале июня сошел. А сейчас у вас прохладнее, чем у нас в Якутии», — поделилась своими наблюдениями о Чувашии северная гостья.

На карте региона якутские вышивальщицы отразили образы национального эпоса «Олонхо», который, к слову, признан ЮНЕСКО одним из шедевров нематериального культурного наследия человечества. Работу мастерицы проделали грандиозную: на внушительной вышитой копии этого бескрайнего региона (только часовых поясов там три) нет и миллиметра незаполненного стежками пространства. Древо жизни, древний обряд кумысопития, природа, божества, объекты поклонения — кони и олени, снег, северное сияние, птицы стерхи, увидеть танец которых к большому счастью — все это и многое другое вышито на фоне флага Якутии.

«Счетной вышивки у нас нет — присланная белая канва нам не понадобилась. За основу взяли наш исконный материал сукно», — объяснила Людмила Жиркова. Самую кропотливую работу — заполнение контуров карты цветами якутского флага — одновременно выполняли сразу 4-5 мастериц, а над отдельными элементами работали по двое. С гордостью якутские мастера смотрели на уже собранную карту России и с теплотой обнаруживали близкие по оформлению и духу фрагменты других северных регионов России.

Карту Марий Эл представили вышивальщицы Надежда Майкова и Ирина Чугунова. Поприветствовав гостей на марийском языке, рукодельницы поведали, что контур их республики чем-то напоминает бредущего медведя, есть хозяин леса и на гербе соседней республики. «Это символ благородства, мужества, мужского начала. А карту мы заполнили орнаментом из уток — по старинной марийской легенде, именно утка сотворила мир», — рассказали мастерицы.

Вышивка по QR-коду

Была среди рукодельниц и наша вышивальщица Надежда Кузнецова. Она рассказала Надежде Бабкиной о древнем чувашском нагрудном узоре к?ск?. Именно его мастерица, кстати, учитель начальных классов и руководитель кружка чувашской вышивки в чебоксарской школе № 60, и изобразила на карте Чувашии. Работа, призналась матер, была напряженной: сначала создали рабочую группу по эскизу карты, затем несколько раз меняли варианты. А когда на фабрике «Паха т?р?» соединили поволжские регионы, оказалось, что карта Чувашии сливается с пестрыми соседями. И хоть до презентации оставалась буквально неделя, фрагмент решили заменить на более яркий. И теперь нашу совсем небольшую республику можно безошибочно определить на огромной карте страны.

Как рассказала Надежда Кузнецова, над картой и панно Чувашии она трудилась в свободное от основной работы время. Вышивать, кстати, она начала относительно недавно. Азы чувашской вышивки более 10 лет назад ей преподала народная мастерица и журналист Валентина Минеева, автор книги «Чувашское узорное ткачество». Училась Надежда Кузнецова и у прославленной народной мастерицы Евгении Жачевой.

«Чувашская вышивка уникальная, древняя, она у чувашей была своего рода паспортом, знаком рода. В чувашской семье девочку уже с пяти-шести лет учили рукоделию, а к двенадцати-четырнадцати годам многие из них осваивали секреты мастерства», — отметила вышивальщица. Узор для вышитой карты Чувашии она нашла в музее чувашской вышивки. «Такое богатство здесь, такое единство. Душа радуется!» — восхищена работами коллег мастерица.

Всем вышивальщицам Глава Чувашии вручил по огромному букету цветов, а гостьи из Якутии в ответ одарили национальной чашей. Из нее в этом крае угощают кумысом.

Как волжской казачке из Астрахани Надежде Бабкиной не могли не показать панно к карте, вышитое в этом южном регионе. Обратила она внимание и на московский фрагмент — его украшало изображение Георгия Победоносца. А когда певица увидела легчайший пуховой мини-платок на панно Оренбургской области, то не удержалась, чтобы не затянуть строчки из известной песни.

На выставке можно было увидеть и цифровую копию вышитой карты России. При наведении смартфона на QR-коды на экране появлялось подробное и реалистичное изображение карт регионов. Приложение, к слову, разработали в канашском IT-кубе.

Тепло рук и живая энергия

Желающих воочию увидеть грандиозную карту набрался целый зал. Здесь собрались представители различных народных коллективов из районов и городов Чувашии. В зале развевались флаги Чувашии и России, народную артистку люди приветствовали стоя долгими аплодисментами.

Прежде чем явить миру карту, зрителям показали фильм про историю создания этого произведения искусства. Вот в январе во все концы из Чувашии полетели посылки с заготовками для карты, вот мастера рассказывают, откуда черпали сюжеты и вдохновение. Так, первая карта региона (а это была Тамбовская область) прибыла в Чебоксары 5 марта, а на Камчатке 9 марта только приступили к работе. «Таковы особенности нашей необъятной Родины», — подметили создатели ролика.

И, наконец, из темноты зала, под фейерверки и бурные овации карта, наконец, появилась. Наверное, каждый ощутил в этот момент тепло, которое разлилось по залу… Эмоции, казалось, охватили и Главу Чувашии Олега Николаева, и народную артистку России Надежду Бабкину. Подойдя к карте ближе, они не могли оторвать от огромного полотнища глаз — замерев, долго рассматривали труд более двухсот вышивальщиц со всей страны.

«От карты идет мощнейшая энергетика, — с волнением произнес Олег Николаев. — Когда мы затевали этот проект, порой даже и не верилось, были сомнения. Но когда эту идею стали подхватывать, когда в проект стали вовлекаться такие люди, как Надежда Бабкина, все сомнения уходили. За эти несколько месяцев сотни людей проделали огромную работу, и получился шедевр. Этот проект делает неоценимый вклад в укрепление суверенности нашей страны, о которой сейчас очень много говорится. Он отображает многообразие и богатство нашей необъятной Родины — Российской Федерации. Опираясь на такие глубинные традиции, подпитываясь бесконечным источником силы, мы, несомненно, становимся сильнее и мощнее. В Год культурного наследия народов России мы сделали очень важное дело. Президент нашей страны говорит, что страну надо сшивать инфраструктурными проектами: дорогами, трубопроводами. Мы сшили страну нашими традициями как невидимыми нитями. И скрепили так крепко, что еще сильнее сплотились и вокруг Президента, и ради будущего».

Уникальным назвала проект и народная артистка России Надежда Бабкина. Зародившуюся в Чувашии — многонациональной, гостеприимной и трудолюбивой республике — идею подхватила вся Россия. «Каждый народ вложил сюда свою душу, любовь, доброту, силы — то, что свойственно каждой национальности. Правильно — сшивать Россию. Вы это продемонстрировали в этом духовном, нравственном, воспитательном и образовательном проекте, в котором приняло участие множество людей. А теперь представьте, какой карта владеет мощью, информацией! Ты понимаешь, чьей ты земли уроженец, и какая огромная наша страна Россия, сколько в ней таинств, песен, религий, ремесел», — порадовалась Надежда Бабкина и подчеркнула: карта — оберег нашего многонационального государства. В честь нее вместе с ансамблем «Русская песня» певица исполнила знаменитую песню «Широка страна моя родная» — артистам подпевал весь зал.

Впереди у карты большое путешествие по России. А возможно, и за ее пределами — по словам Олега Николаева, такие планы есть. А уже сегодня вышитую карту России представят на Петербургском международном экономическом форуме.

Дословно СВЕТЛАНА КАЛИКОВА, министр культуры, по делам национальностей и архивного дела Чувашии: — Вышитая карта России, конечно, превзошла все наши ожидания. Мы гордимся каждым мастером, приложившим все усилия, чтобы создать это великолепное произведение искусства. Что же касается дальнейшей судьбы карты, то мы сами еще не предполагаем до конца, во что это вырастет. В дальнейшем она поедет в другие регионы, вокруг нее будут вырастать новые проекты и, конечно, она будет радовать многих-многих людей.

Детали

И крестиком, и гладью

Накануне презентации вышитой карты России народная артистка России Надежда Бабкина на своей пресс-конференции в Чебоксарах сообщила, что с большим нетерпением ожидает увидеть это рукотворное чудо. «В ней — образцы души человеческой из каждого региона страны. Все государство наше там», — высоко оценила она.

Кстати, рукоделие не чуждо и Надежде Георгиевне. Как призналась артистка, она очень любила вышивать, причем не только крестиком, но и гладью, шить на машинке. «Я и руками постирать могу, и полы помыть, если надо», — с улыбкой добавила она. Более того, первые ее концертные костюмы были сшиты ею собственноручно. «Я поехала на всесоюзный фестиваль в тогда еще Ленинград, и у меня на кухне висела американская батистовая занавесочка. Я на нее смотрела-смотрела, и сделала себе костюм. Вышла на сцену — получила вторую премию», — вспомнила она историю из жизни. А первые костюмы для ансамбля «Русская песня» шили, как рассказала Надежда Георгиевна, «на живушечку» прямо у нее дома на двух машинках: «Клали девочку на пол, на газетку, обводили, вырезали и — на ткань. Лишнее срезали или ушивали, делали казачьи баски — все из ситца. Такая красота была, такая теплота! И люди радовались, когда мы выходили».