Директору предприятия — Почетная грамота

Указом Главы Чувашии от 4 июня за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награжден Бакшаев Владимир Александрович — директор ЗАО «Чебоксарское предприятие «Сеспель».
Опубликовано: 14 июня 2022 г.
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