Самая высокая награда — народная память

Республика в событиях и лицах. 14-20 июня.

14 июня

1942 — за мужество и героизм, проявленные в боях при обороне Севастополя, звание Героя Советского Союза присвоено уроженцу д. Самушкино Аликовского района Мирону Ефимовичу Ефимову, командиру эскадрильи 18-го штурмового авиационного полка ВВС Черноморского флота. Умер в Москве в 2013 году на 99-м году жизни. Его именем названы гимназия в Севастополе, улица в Анапе, площадь в с. Аликово.

2007 — в селе Еметкино Козловского района открылась 500-я модельная библиотека. Завершилась государственная программа модернизации сельских библиотек в Чувашской Республике.

15 июня

1865 — в Чебоксарах состоялось торжественное открытие торговой ярмарки. Первое время она называлась Владимирской, с конца 1880-х годов — Знаменской. На ярмарочной площади располагались мануфактурный, фуражечный, игольный, кузнечный, сапожный, мыльный, посудный, игрушечный ряды. На увеселительной линии работали карусели, кинематограф, китайский цирк, тир. На ярмарку, проводившуюся ежегодно до 1917 года, приезжали окрестные крестьяне и торговцы из Казани.

1914 — в д. Токаево Цивильского уезда (ныне Комсомольского района) родился Геннадий Габайдулович Габайдулин, командир отделения разведчиков гвардейского минометного дивизиона. За мужество и отвагу, проявленные в бою подо Ржевом, в 1942 году присвоено звание Героя Советского Союза. Его именем названа улица в родной деревне, в с. Комсомольское установлен бюст.

1915 — в с. Шихирданы Буинского уезда (ныне Шыгырдан Батыревского района) родился Бедертдин Садретдинович Тухфетуллов, полный кавалер ордена Славы. После демобилизации работал в колхозе имени Жданова родного района, в Батыревском плодово-ягодном питомнике.

1920 — Народный комиссариат просвещения РСФСР на базе трехгодичных педагогических курсов, функционировавших с декабря 1919 года взамен закрытой Симбирской чувашской школы, образовал Чувашский институт народного образования (Чувино). Это было первое высшее учебное заведение, где готовили специалистов для чувашских школ. В 1923 году преобразован в Симбирский педагогический техникум (с 1928 года стал носить имя И.Я. Яковлева). В 1937 году преобразован в чувашское педагогическое училище, которое работало до 1956 года.

1925 — принято Постановление Президиума ВЦИК «О государственном устройстве Чувашской АССР». Образованы Центральный исполнительный комитет и Совет Народных Комиссаров ЧАССР.

1926 — на базе совхоза имени Ленина Ядринского района организован Засурский конный завод. В 1963 году на территорию хозяйства перенесен республиканский ипподром, действовавший с 1939 года в Чебоксарах. В 1999 году завод переведен в статус ФГУП и получил название «Чувашский племенной конный завод имени В.И. Чапаева». С 2006 года — ОАО, специализируется на разве­де­нии лошадей русской рысистой и американской стандартбредной пород.

16 июня

1928 — в г. Чебоксары открылся I Всечувашский съезд по краеведению. Инициаторами выступили Народный комиссариат просвещения республики и Общество изучения местного края. Съезд по замыслу его организаторов «должен выявить все, что сделано до сих пор по изучению культуры и экономики чуваш, и наметить вехи для дальнейшей работы краеведов».

1956 — первый отряд молодежи Чувашии отправился на новостройки Севера. Сотни девушек и юношей республики трудились в строительстве железной дороги Микунь — Сыктывкар и Микунь — Кослан. Признанием их трудовых успехов явилось то, что один из разъездов Печорской железной дороги получил наименование «Чувашский».

1974 — спектаклем «Волны бьют о берег» на сцене нового здания МХАТ имени М. Горького начались гастроли Чувашского государственного академического драматического театра имени К.В. Иванова. За постановку этого спектакля по пьесе Николая Терентьева режиссер Леонид Родионов, художник Владимир Мазанов, актеры Николай Григорьев, Виктор Родионов, Геннадий Терентьев в 1971 году были удостоены Государственной премии имени К. Станиславского. Во время двухнедельных гастролей вниманию столичного зрителя было представлено семнадцать спектаклей Чувашского театра.

17 июня

1912 — в украинском городе Сосница родился Алексей Николаевич Студенецкий, журналист, заслуженный работник культуры Чувашской АССР. Окончил среднюю школу в г. Цивильске. С 1931 года на газетной работе: литературный сотрудник, заведующий отделом газеты «Красная Чувашия» (ныне «Советская Чувашия»). Участник Великой Отечественной войны с 1941 года. В боях под Москвой в декабре 1941 года получил тяжелое ранение, после госпиталя был демобилизован. Вернулся в родную газету и в 1942-1956 годах работал заместителем ответственного секретаря, заведующим отделом. Одновременно с 1944 года — собственный корреспондент газеты «Известия» по Чувашской АССР. В 1956-1972 годах — корреспондент ТАСС по Чувашии. Автор книги «Знакомьтесь: Чебоксары…», романа-хроники «Клад». Девятикратный чемпион Чувашии по шахматам, много лет возглавлял республиканскую федерацию шахмат.

1996 — после реставрации во Всероссийском художественном научно-реставрационном центре имени И.Э. Грабаря Чебоксарскому Свято-Троицкому монастырю возвращен редчайший памятник церковного искусства XVI века — резной деревянный образ святителя Николы Можайского. Чувашский просветитель Василий Магницкий писал о нем: «При Троицком монастыре… чтится чувашами резное из дерева изображение Николая Чудотворца, в рост человека, известное у русских под названием Никола». После закрытия монастыря святыня была лишена драгоценной ризы и некоторых деталей образа (меч и храм), хранилась в Художественном музее.

1997 — уроженец пос. Степное Коровино Порецкого района, сотрудник Института ядерной и радиационной физики, исследователь проблем безопасности атомного оружия и атомных электростанций, физик Александр Николаевич Захаров ценой своей жизни предотвратил аварию в Арзамасе-16 (ныне г. Саров Нижегородской области). Его имя присвоено Никулинской средней школе Порецкого района, улице в с. Порецкое.

18 июня

1856 — указом императора Александра II в честь его супруги Марии Александровны село Сундырь было переименовано в город Мариинский Посад. Данный исторический факт отражен в гербе Мариинского Посада изображением короны. К празднованию 400-летия Дома Романовых в 2013 году на набережной Мариинского Посада открыли памятник императрице Марии Александровне. В российской истории она известна как благотворительница — открыла первое в России отделение Красного Креста, основала множество приютов и пансионов, дала начало женскому образованию в России.

1924 — в д. Кольцовка Вурнарского района родилась Валентина Тимофеевна Попкова, передовик производства. В 1936–1977 годах работала бригадиром, звеньевой полеводческой бригады колхоза имени Ленина Вурнарского района. За получение высоких урожаев зерновых культур в 1950 году удостоена звания Героя Социалистического Труда.

1980 — Чебоксарский городской Совет народных депутатов принял решение об учреждении звания «Почетный гражданин города Чебоксары». Первым этого звания в 1983 году удостоен наш прославленный земляк летчик-космонавт Андриян Григорьевич Николаев.

19 июня

1888 — в местечке Свислочь Гродненской губернии (ныне Республика Беларусь) родился Леонид Адольфович Пельцих, биолог-селекционер, доктор сельскохозяйственных наук. С 1937 года работал в Чувашском государственном сельскохозяйственном институте: заведовал кафедрой растениеводства, был деканом агрономического факультета. Ученый разрабатывал комплексные темы по агротехнике возделывания сахарной свеклы, масличных и крупяных культур, конопли и льна.

1943 — за мужество и героизм, проявленные в бою в районе с. Каменная Яруга Харьковской области, звания Героя Советского Союза посмертно удостоен командир танка, уроженец чувашской деревни Верхняя Казарма Зилаирского района Республики Башкортостан Николай Романович Ириков. Его именем названа школа в с. Зилаир.

1984 — за выдающиеся заслуги в области науки и техники, большой вклад в развитие экономики и культуры нашей республики дважды Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и Государственной премий СССР, депутат Верховного Совета СССР от Чувашии трех созывов, авиаконструктор Владимир Николаевич Челомей занесен в Почетную книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Его именем названа улица в Чебоксарах.

20 июня

1917 — по решению чувашской секции Общества мелких народностей Поволжья в Симбирске прошел первый Общечувашский национальный съезд. 28 июня образовано Чувашское национальное общество — центральная организация для руководства чувашским национальным движением.

1925 — Президиум ВЦИК принял Постановление о включении в состав Чувашской АССР города Алатыря и Алатырской, Кувакинской, Порецкой волостей Алатырского уезда в количестве 107 селений с населением 121 тысяча человек. Это событие стало завершающим в ряду мероприятий, связанных с преобразованием Чувашской Автономной области в Чувашскую АССР. Территория республики расширилась более чем на три тысячи квадратных километров, здесь находилось 18 промышленных предприятий. Вхождение Алатырского края благоприятно сказалось на укреплении экономического и промышленного потенциала республики.

1973 — на II Международном конкурсе артистов балета в Москве выдающаяся танцовщица, уроженка Чебоксар Надежда Павлова завоевала Гран-при и золотую медаль. Удлиненные линии, большой легкий шаг, свободная амплитуда движения — все, чем владела юная балерина, сегодня стало эталоном для танцовщиц XXI века.

1993 — в соответствии с постановлением Правительства РФ в целях сохранения уникальных природных комплексов Чувашской Республики и использования их в рекреационных, просветительных, научных и культурных целях на территории Шемуршинского района создан Национальный природный парк «Ч?ваш в?рман?» — особо охраняемая территория федерального значения.

1996 — в Чебоксарах открылась международная ярмарка-фестиваль «Хмель и пиво России». Столица Чувашии была выбрана штаб-квартирой Ассоциации хмелеводов России. Для знакомства с традицией пивоварения, историей возделывания хмеля в Чебоксарах в 1997 году открыт Музей пива.