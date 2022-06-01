10 июня. Республика в событиях и лицах

1730 – открылся для прихожан Троицкий собор в с. Порецкое. Собор был закрыт в 1934 году, в здании размещались культурно-спортивные учреждения. В 2001 году возвращён верующим. В 1856 году на народные пожертвования была сооружена отдельно стоящая четырехъярусная колокольня оригинальной архитектуры. Является одной из самых высоких в Поволжье, её высота до креста составляет 53 метра. Памятник истории и культуры регионального значения.

1899 – в с. Аттиково Чебоксарского уезда (ныне Козловского района) родился Александр Васильевич Горчаков, дипломат, научный работник.

Выпускник Казанской школы командного состава, Института Красной профессуры. Служил на командирских должностях в Красной Армии, был генеральным консулом СССР в Америке, Англии и Франции, заведовал аспирантурой и английским сектором Института мирового хозяйства и мировой политики Академии наук СССР. В Великой Отечественной войне был командиром саперного взвода. После войны работал главным редактором бюро технической информации Министерства строительства РСФСР, СССР. Автор более 50 научных работ.

1923 – в д. Александровка Батыревского уезда (ныне Комсомольского района) родился Иван Андреевич Кабалин, командир отделения минометной роты. Отличился в боях при расширении плацдарма на правом берегу Днепра. 22 февраля 1944 года был удостоен звания Героя Советского Союза. После войны работал на Канашском вагоноремонтном заводе.

Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны II степени и медалями. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. В с. Комсомольское установлен бюст-памятник, его именем названы улица и лицей в г. Канаш.

1930 — Постановлением ВЦИК и Совнаркома РСФСР принято решение: «Для усиления подготовки кадров учительства с высшим образованием из чувашского населения признать необходимость открыть в 1930-1931 учебном году в Чувашской АССР педагогический институт». Институт являлся преемником Симбирского практического института народного образования, функционировавшего в 1921-1923 годах на базе бывшей Симбирской чувашской учительской школы, а также работавшего в 1926-1930 годах чувашского отделения языка и литературы при Восточном педагогическом институте в Казани.

Пединститут стал первым в республике высшим учебным заведением. За достигнутые успехи в подготовке педагогических кадров в 1958 году ему было присвоено имя выдающегося чувашского педагога-просветителя И.Я. Яковлева. В 1980 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

1986 – Чебоксарский завод электроисполнительных механизмов за трудовые успехи в XI пятилетке награжден орденом Трудового Красного Знамени. В 1996 году переименован в ОАО «Электроприбор», которое сегодня является ведущим предприятием России по производству щитовых аналоговых и цифровых электроизмерительных приборов, имеющее современные технологии и оборудование.

1994 – в г. Козловке открылся единственный в России историко-краеведческий Дом-музей выдающегося математика, ректора Казанского императорского университета Николая Ивановича Лобачевского, который каждое лето отдыхал в своем имении в бывшей деревне Слободка (ныне в черте города). Одноэтажный деревянный с мезонином был построен ученым в 1848 году и являлся основным строением усадьбы. Музей знакомит с жизнью, на­учной и преподавательской деятельностью прославленного ученого. 7 октября 1994 года музею присвоено звание на­род­ного.

1994 – Указом Президента Чувашской Республики введены государственные стипендии, назначаются сроком на один год выдающимся деятелям науки, литературы и искусства, талантливым молодым авторам литературных, музыкальных и художественных произведений. Пожизненные государственные пособия назначаются за особые заслуги в развитии культуры и науки республики.