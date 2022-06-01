Звезды хоккея, футбола, эстрады и кино сыграют друг с другом в Чебоксарах

С 10 по 12 июня в «Чебоксары Арене» пройдет масштабный хоккейный турнир «Кубок Единства», который соберет легендарных отечественных спортсменов, известных актеров, певцов, а также спортивных журналистов.

Среди планируемых участников турнира, приуроченного ко Дню России, — триумфаторы Олимпийских игр и чемпионатов мира по хоккею Александр Якушев, Владимир Мышкин, Евгений Давыдов, Вячеслав Буцаев, Василий Первухин, Алексей Гусаров.

Хоккейную атмосферу на льду разбавят и именитые футболисты — также на коньках и с клюшкой. Один из них — бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой — уже приехал сюда и раздал автографы всем желающим. Символично, что автограф– и фотосессия прошли на стадионе «Спартак»: цвета именно этой команды защищал Мостовой в свое время.

Также в составе одной из команд в Чебоксарах сыграет солист «Иванушек» Кирилл Андреев. Он же 11 июня поработает и «по специальности» — на Красной площади выступит с праздничным концертом. Ожидается выход на сцену группы «Тутси» (Фабрика звезд) и киноактера Тимура Ефременкова, известного, в частности, по телесериалу о хоккее «Молодежка».

Всего на турнире выступят шесть команд, включая чебоксарцев. Венцом «Кубка Единства» станет гала-матч «Легенды хоккея» — «Сборная команд».