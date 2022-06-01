7 июня. Республика в событиях и лицах

1937 – в д. Чербай Ядринского района родился Аркадий Павлович Айдак, председатель колхоза «Ленинская искра» Ядринского района с 1964 по 2007 год, Почетный гражданин Чувашской Республики. Разработал научно обоснованную систему ведения земледелия и эффективные методы борьбы с эрозией почвы путем создания сплошных лесных полос и озеленения оврагов. Проводил целенаправленную работу по осуществлению комплексных мероприятий по рациональному природопользованию, интенсивному ведению сельскохозяйственного производства и социально-экономического развитию села. В руководимом им хозяйстве в несколько раз повысилась урожайность зерновых и кормовых культур, продуктивность животноводства, значительно улучшился материально-культурный уровень жизни жителей села. Заслуженный работник сельского хозяйства Чувашии и России, заслуженный работник культуры Чувашской АССР и РСФСР, почетный землеустроитель Российской Федерации, народный депутат СССР, Верховного Совета Чувашской АССР. Награжден opденами Трудового Красного Знамени, «Знак Почета», «За заслуги перед Чувашской Республикой», медалью «За вклад в развитие сельского хозяйства».

1925 – в с. Верхний Жерновец Орловской области родился Сергей Игнатьевич Черников, Герой Социалистического Труда, Почетный гражданин города Канаш. В 1941 году окончил 8 классов сельской школы и с началом Великой Отечественной войны был эвакуирован в г. Канаш. После окончания железнодорожной технической школы работал кочегаром на паровозе, машинистом тепловоза, машинистом-инструктором. Возглавляемая им бригада паровоза «Л-05-52» первой в депо Канаш была удостоена звания коллектива коммунистического труда. Избирался депутатом Верховного Совета СССР.

За выдающиеся успехи, достигнутые в деле развития железнодорожного транспорта, в 1959 году присвоено звание Героя Социалистического Труда. Занесен в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР.

1980 – Козловский комбинат автофургонов — одно из старейших предприятий России по производству автомобильных фургонов универсального назначения — награжден орденом «Знак Почета». Комбинат начал строиться в 1929 году как домостроительный завод. В годы войны здесь действовал эвакуированный завод № 494 Наркома авиационной промышленности, который выпускал для нужд фронта санитарные самолёты. С 1968 года завод начал специализироваться на производстве кузовов-кунгов для военных автомашин.

2002 –на заседании Правительства Российской Федерации подведены итоги Всероссийского конкурса на звание «Самый благоустроенный город России» за 2001 год. Победителем признана столица Чувашской Республики. Согласно условиям конкурса, Чебоксары получили от Правительства страны гранд в размере 22,5 млн рублей. Конкурс проводится с 1997 года, за это время Чебоксары были дважды — в 1997 и 2000 годах — награждены почетным дипломом за хорошую работу в развитии городского хозяйства, а также специальным призом за активную работу по повышению качества оказания жилищно-коммунальных услуг населению.

2012 – в Заволжье на базе отдыхе «Буревестник» открылся межрегиональный образовательный форум «МолГород». 1500 молодых людей из многих регионов России и зарубежья участвовали в семинарах по 10 образовательным направлениям. «МолГород» служит площадкой для обмена опытом и разработки общего плана действий молодежных объединений, генерации и развития новых проектов, для профессиональной, творческой, общественной самореализации молодёжи и максимального использования её потенциала.