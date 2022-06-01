Когда поражения полезнее побед

Триумфаторы чемпионатов мира и Олимпийских игр поделились секретом успеха с юными чебоксарскими спортсменами

Десятки юных самбистов, борцов и дзюдоистов внимательно смотрят на гостей, расположившихся за столом прямо у ковра. В республиканскую спортивную школу олимпийского резерва № 10 имени А.И. Трофимова пришли легенды отечественного спорта, в честь которых неоднократно звучал гимн нашей страны на крупнейших международных соревнованиях. Их регалии поражают воображение, уже только по этому факту Международный день защиты детей самим детям запомнится надолго.

Почему чемпиона не хотели брать в спортшколу

Гостями Чебоксар стали олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира, шестикратный чемпион Европы по вольной борьбе Давид Мусульбес, олимпийский чемпион, трехкратный чемпион мира по тяжелой атлетике Юрий Захаревич, чемпион мира в составе сборной СССР и победитель зимней Олимпиады­1992 в составе сборной СНГ по хоккею Евгений Давыдов. В школу имени Трофимова они прибыли в сопровождении министра физической культуры и спорта Чувашии Василия Петрова и генерал­-лейтенанта, Героя России, президента республиканской Федерации спортивной борьбы Николая Гаврилова.

ЕВГЕНИЙ ДАВЫДОВ — о Чебоксарах и Кубке Единства «Огромное спасибо за приглашение. Очень приятно было с моими друзьями-товарищами прибыть в этот великолепный город. Пользуясь случаем, хочу напомнить тем, кто любит хоккей, — 10-12 июня в Чебоксарах прой-дет серьезный турнир — Кубок Единства. Приедут чемпионы мира, олимпийские чемпионы. Я тоже есть в составе».

Визит в столицу Чувашии делегации Российского союза спортсменов, возглавляемой Мусульбесом, состоялся в рамках всероссийской благотворительной программы «Олимпийские чемпионы — детям, молодежи и детскому спорту». Она направлена на пропаганду здорового образа жизни, физической культуры и спорта, патриотического воспитания молодежи.

Общение ребят с именитыми спортсменами прошло в формате импровизированной пресс­-конференции. Каждый, представившись, мог задать вопрос тому или иному гостю, а то и всем сразу. О том, как стать чемпионом, каким у спортсмена был путь к успеху…

ДАВИД МУСУЛЬБЕС — о школе самбо: «Очень хорошее заведение — комфортное, грамотное, светлое. Меня поразило, насколько спортсмены были физически подготовлены, насколько уверены, харизма была в зале. И, конечно, впечатлил профессиональный тренерский состав. Если все так будут относиться к тренировочному процессу, как я увидел здесь, будут хорошие результаты».

Юрия Захаревича в секцию по тяжелой атлетике привел уже записавшийся в нее старший брат. Сказал: «Чего ты будешь дома сидеть? Пойдем со мной». Будущий триумфатор Олимпийских игр столкнулся с проблемами уже на пороге спортшколы: тренер не хотел брать 10­летнего Юрия в силу того, что в таком возрасте тогда детей в секцию не принимали. Взяли его только под ответственность брата. Захаревич­-младший терпеливо тренировался, но без души. Она в это время находилась в соседнем зале, где занимались баскетболисты: мяч и корзина манили его сильнее, чем «какие­-то» железки. «Но со взрослением, — сообщил Юрий Захаревич, — мне стал очень сильно нравиться в тяжелой атлетике сам соревновательный процесс».

«Спасибо тем, кто меня победил!»

По словам борца-­вольника Давида Мусульбеса, его прогресс и последовавший за ним успех в спорте базировался на… поражениях. Он сказал, что почти не помнил спортсменов, которых он победил, чего не скажешь о тех, кому он проиграл.

«Они делали меня сильнее и лучше, они заставляли меня приходить в зал и тренироваться, чтобы я у них выиграл. Каждому спортсмену, который меня победил, я говорю спасибо!» — заявил Мусульбес. Но сразу дал понять: одних тренировок для успеха недостаточно: «Никогда вы ничего не добьетесь без образования. Если у вас нет внутренней дисциплины, то ни в образовании, ни в спорте у вас ничего не получится. Что важнее — образование или спорт? Это даже не обсуждается: это две вещи, которых друг без друга не может быть. Они для молодежи, для нашего общества — спасательный круг. Без образования вы не сможете встречаться на соревнованиях со своими ровесниками со всего мира», — предупредил чемпион Олимпиады­2000 в Сиднее.

К соответствующему отношению к жизни призвал и Герой России Николай Гаврилов. «Быть героем достаточно тяжело. Надо постараться по-­прежнему быть хорошим человеком, подавать пример, быть верным своей стране, профессии», — подчеркнул он.

«Тихо!» «Чиз!»

Юные спортсмены, однако, не только спрашивали, но и показали гостям свои навыки борьбы. После этого началась раздача автографов, переросшая в столпотворение: от желающих заполучить подпись легенды и совместное с ним фото отбоя не было. А потом фотографам пришлось долго уговаривать возбужденных ребят успокоиться при попытке сделать коллективное фото. Инициативу взял в свои руки тренер Владимир Мальков. Всего­то две команды хватило ему, чтобы навести порядок. «Тихо!» В зале наступила тишина. «Чиз!» И будущие чемпионы тут же заулыбались, кто сдержанно, кто от всей души. Сразу видно: при авторитетном тренере с дисциплиной полный порядок.

Также в этот день гости побывали на базе Регионального центра по хоккею, где встретились с юными хоккеистами и фигуристами, посетили Чебоксарское училище олимпийского резерва имени В.М. Краснова и ознакомились с его материально­-технической базой. Венцом визита делегации стала встреча со спортивной общественностью республики в конференц-­зале ледового дворца «Чебоксары Арена», собравшая более 300 человек.

Но сначала ветеранов провели по расположенному в фойе музею «Легенды спорта». Экскурсия получилась яркой и увлекательной. Иного не ожидалось: в роли гида выступила чемпионка мира по ходьбе Алина Иванова. Она показала, в частности, комплект формы, в которой добивалась успехов в маунтинбайке Ирина Калентьева, кроссовки знаменитой бегуньи Валентины Егоровой, спортивную майку олимпийской чемпионки в ходьбе Елены Николаевой и саму Елену Николаеву — благо она стояла рядом.

КСТАТИ

Спорт в комплексной программе

В ходе визита в Чебоксары члены делегации Российского союза спортсменов встретились с Главой республики Олегом Николаевым. Как сообщает пресс-служба Администрации Главы Чувашии, на встрече обсуждались вопросы развития инфраструктуры республики в области физической культуры и спорта. Было отмечено, что за два последних года отремонтировано 30 спортивных объектов в 23 городах и районах. В Комплексную программу социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020-2025 годы в области физической культуры и спорта включено 47 проектов на 3,9 млрд рублей, из которых 2,5 млрд рублей — средства федерального бюджета.

По уровню обеспеченности населения спортивными объектами Чувашия входит в топ-10 регионов — функционируют свыше 4,5 тысячи спортивных объектов, в том числе 83 плавательных бассейна, 4 крытых ледовых катка, 768 спортивных залов, 192 стрелковых тира, 12 стадионов, более 2,3 тысячи спортивных площадок. В систематические занятия физической культурой и спортом к настоящему моменту вовлечено свыше 50 проц. жителей республики (к 2030 году число планируется нарастить до 70 проц). По этому показателю Чувашия занимает 22-е место среди всех регионов России.