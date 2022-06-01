Глава Чувашии посетил музей фотокорреспондентов

Особенный гость в мастерской кадра

Перед интервью в «СЧ» Олег Николаев вместе с главным редактором нашей газеты заглянул в уникальный музей фотокорреспондентов Чувашии, что находится на втором этаже Дома печати. Там важных гостей уже ждал основатель и хранитель музея, фотожурналист ИД «Хыпар» Сергей Журавлев.

К слову, когда Сергей Витальевич узнал, что Глава Чувашии приедет в студию «СЧ» для записи интервью с нашим главным редактором, он, не раздумывая, попросил изменить график и вписать в него посещение музея. «Советская Чувашия» любит и оберегает эту раритетную мастерскую кадра, и предложение было принято.

В музее руководитель региона пробыл всего десять минут, но и за это время, благодаря увлекательному рассказу Сергея Журавлева, смог окунуться в камерную атмосферу старой газетной фотолаборатории. Фотожурналист познакомил Главу республики с работами именитых мастеров: братьев Костиных, Валентина Шемарова, Бориса Иванова, Сергея Васильева, Вячеслава Романова и других. Рассказал и об истории музея, и о том, как собирались экспонаты. Особенно заинтересовала Олега Алексеевича старая пожелтевшая фотография Александра Костина 1928 года «Единоличник пашет сохой». Кстати, на тот момент автору снимка было всего 14 лет. Хранится в музее и личный фотоаппарат одного из братьев Костиных, да и много других камер, подаренных семьями известных фотокоров. С любопытством рассматривая раритетную технику, руководитель региона вспомнил, что и у него когда-то был свой фотоаппарат «Смена-8М».

Показал Сергей Витальевич также «темную» фотолабораторию с красным светом, фотоувеличители с негативами. Очень любят эту часть экспозиции юные посетители музея.

Позднее в своем телеграм-канале Глава республики поделился впечатлениями. «Удалось прикоснуться к памяти свидетелей разных страниц истории нашей республики», — написал он. Особенно Олега Николаева вдохновил рассказ фотожурналиста о том, как магия фотографии притягивает юные умы, мечтающие разгадать принцип проявки пленки. Он отметил, что за уникальными экспонатами музея скрываются удивительные истории человеческих судеб. И выразил уверенность, что все, кто увлекается фотографией, найдут здесь для себя много интересного. Приоткроем секрет, в музее находится на реставрации старинный фотоаппарат с гармошкой и покрывалом.

Визит руководителя региона, конечно, сильно впечатлил и самого Сергея Журавлева. «Времени было мало, но, думаю, Олегу Алексеевичу у нас понравилось. Мы смогли его заинтересовать и даже удивить», — рассказал он о визите первого лица республики. Ну а подробнее об истории чувашской фотожурналистики Олег Николаев сможет узнать из книги-альбома «Фотокорреспонденты Чувашии. Биография», которая была подарена ему на добрую память.