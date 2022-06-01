Правительство РФ запускает пилотную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами

Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.
Опубликовано: 2 июня 2022 г.
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