Правительство РФ запускает пилотную ипотечную программу на строительство частных жилых домов своими силами

Постановление об этом подписал председатель Правительства Михаил Мишустин. Льготная ставка по таким кредитам не будет превышать 9% годовых. Максимальный размер займа в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях — 12 млн рублей. Для остальных регионов — 6 млн рублей. В 2022 году в рамках пилотной программы планируется выдать около 8 тыс. кредитов на строительство домов своими силами, без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.