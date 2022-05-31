Целевое обучение: как обеспечить себе выбранную профессию

И получить рабочее место уже при поступлении в вуз

Самый верный способ поступить в нужный вуз на бюджет — выбрать целевое обучение.

Главное отличие целевого обучения — это наличие договора с предприятием или организацией, которые хотят подготовить для себя специалиста с набором необходимых знаний и умений. Этот вариант — самый выгодный для всех. Абитуриент поступает на бюджетное место, вуз получает гарантированного студента на весь период учебы, организация или предприятие — специалиста с нужными навыками. Конкурс среди «целевиков» проводится раньше общего потока. Студент учится, проходит практику на предприятии, а со II-III курса он уже может начать работать там же неполный рабочий день и получать настоящую зарплату. К моменту окончания вуза у молодого специалиста уже есть 2-3 года стажа, понимание особенностей собственной профессии и гарантированное рабочее место с достойной зарплатой.

К СВЕДЕНИЮ Ключевые даты в 2022 году: 17 июня по 20 июля прием документов.

До 28 июля передача оригиналов документов и заявления о согласии на зачисление.

30 июля издается приказ о зачислении поступающих в пределах целевой квоты.

Рассказываем, как попасть на целевое обучение:

1. Сдать ЕГЭ по нужным для выбранной специальности предметам. Чем выше баллы, тем проще будет дальше.

2. Найти предприятие, которое готово заключить целевой договор — информацию об этом можно найти на сайте организации. Например, с Чувашским госуниверситетом по целевой подготовке кадров сотрудничают предприятия оборонно-промышленного комплекса, государственные структуры (министерства и администрации) Чувашии и других регионов. Давать целевое направление могут и частные структуры, но с ними ход действий другой.

3. Заключить трехсторонний договор между абитуриентом, предприятием и вузом. В договоре будет указано, сколько лет выпускник вуза обязан проработать на предприятии после получения диплома, это один из ключевых пунктов договора.

4. Оформить документы в приемной комиссии ЧувГУ (можно подавать через Личный кабинет абитуриента, через портал Госуслуги, лично в Приемную комиссию и через Почту России). Сроки по документам у целевиков свои.

В Чувашском госуниверситете «целевой прием» — обычная практика. В 2020 году в рамках квоты в ЧувГУ было зачислено 226 человек, а в 2022 году уже планируется принять 500 «целевиков». Это те специальности, которые действительно необходимы организациям страны. Большее количество целевых мест, конечно, на медицинский факультет, но сейчас есть сильная потребность в технических специалистах.

КСТАТИ Преимущества целевого обучения: — отдельный конкурс на бюджетные места;

— более ранний срок зачисления, чем у основного потока;

— возможность получения дополнительных мер социальной поддержки;

— гарантированное трудоустройство по окончании обучения.

При этом, если абитуриент не сможет пройти конкурс на целевое обучение, он успевает подать документы на общих основаниях и принять участие в конкурсе на бюджет.

Выбор каждый делает сам, но если взвесить все факты, то оптимальный вариант для получения интересной и перспективной профессии — ЧГУ имени И.Н. Ульянова. По телефону 8 800 550 79 88 и на сайте Приемной комиссии вуза abiturient.chuvsu.ru можно узнать все подробности о целевом обучении.

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