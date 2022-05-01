Почему в Чувашии запрещено строить дома на фермерской земле

Нынешней весной в Чувашии принят закон, запрещающий строить индивидуальные жилые дома на фермерских угодьях. Хотя федеральное законодательство на этот счет не столь категорично.

С 1 марта 2022 года в России разрешено строить индивидуальные жилые дома с определенными параметрами на сельхозземлях, если это необходимо для нужд крестьянского (фермерского) хозяйства. Как уточняют в региональном Управлении Росреестра, раньше на законодательном уровне такая возможность не была предусмотрена. Предвидя возможные злоупотребления и риски массовой индивидуальной застройки, регионам было дано право самостоятельно решать, в каких конкретно районах субъекта можно возводить дома на фермерской земле.

Депутаты Госсовета Чувашии рассмотрели этот вопрос и приняли закон, определяющий, что на территориях всех муниципальных образований республики не допускается строительство, реконструкция и эксплуатация жилых домов на участках из земель сельскохозяйственного назначения, используемых крестьянскими (фермерскими) хозяйствами для осуществления своей деятельности. Закон вступил в силу 9 апреля 2022 года.

Мнение «Учитывая, что наша республика аграрная, то результат ожидаем, — комментирует депутатское решение заместитель руководителя Управления Росреестра по Чувашии Татьяна Васильева. — Местные депутаты не были настроены «разбазаривать» участки, предназначенные для сельскохозяйственного производства. В Чувашии насчитывается более двух тысяч фермеров, которые занимают землю общей площадью порядка 78 тысяч гектаров».

При разработке закона об ограничении строительства жилых домов на землях сельскохозяйственного назначения депутаты Госсовета учли опыт других российских регионов, на территориях которых введен полный либо частичный запрет на размещение фермерских домов на сельхозземлях. Например, в Белгородской, Ленинградской, Московской областях, Краснодарском крае, Республике Татарстан введен полный запрет, в Костромской и Пензенской областях — частичный.

«Норма, позволяющая строить дома на фермерской земле, актуальна для субъектов Российской Федерации с низкой плотностью сельского населения и в отдаленных и труднодоступных местностях, где фермеры зачастую находятся достаточно далеко от населенных пунктов, — поясняет заместитель руководителя Минсельхоза республики Инна Волкова. — В свою очередь Чувашия располагается в центре европейской части России — Волго-Вятском регионе на сравнительно небольшой территории (18,3 тыс. кв. км), характеризуется высокой плотностью населения и значительной степенью хозяйственного освоения территории. Отмечается необходимость сохранения для будущих поколений сельскохозяйственных земель как важнейшего компонента окружающей среды и средства производства в сельском хозяйстве».

Не исключено, что республика может вернуться к обсуждению этого вопроса. Но уже сейчас местным фермерам есть чему порадоваться. Сельхозпроизводители получили возможность реализовывать свою продукцию на принадлежащих им земельных участках. Ранее торговая деятельность, в том числе продажа овощей, фруктов, ягод, молочной и мясной продукции, противоречила правовому режиму таких земель.