Чувашские легкоатлеты завоевали «серебро» и «золота» чемпионата России

Золотую и серебряную медали завоевали представители Чувашии на завершимся в Сочи командном чемпионате России по легкой атлетике.

В первый день соревнований отличился мастер спорта России Сергей Морозов. Как сообщают в Минспорта Чувашии, серебряную награду подопечный Светланы Морозовой взял в секторе прыжков в высоту. Причем до «золота» было рукой подать — Сергей показал такой же результат (2.20 м), как и победитель Матвей Рудник, представлявший на соревнованиях Омскую и Кемеровскую области, но уступил сопернику по разнице попыток.

А на следующий день чемпионкой России стала кандидат в мастера спорта Виктория Максимова, финишировавшая первой в забеге на 200 м. С результатом 23.73 секунды.

Кстати

В командном чемпионате России, входящем в серию соревнований «Королева российского спорта», участвовали около 500 спортсменов из 54 регионов страны. Это первый крупный старт в сезоне, на который приехали почти все лидеры российской легкой атлетики — Мария Ласицкене, Екатерина Конева, Александр Меньков, Сергей Шубенков и другие. Погода в дни соревнований выдалась по-настоящему летней: «Жарко, почти как в Токио на Олимпиаде», — отметила Мария Ласицкене. И посетовала, что на сочинских трибунах было очень мало зрителей: «Мы опять при пустых трибунах. Мне это неприятно». Однако в Чебоксарах на чемпионате России олимпийская чемпионка наверняка увидит совсем другую картину — легкую атлетику наши болельщики ценят, и пустовать трибуны точно не будут.