Продавец стройматериалов недоплатил в бюджет 7,8 млн рублей налогов

Прекращено уголовное дело в отношении 53-летнего предпринимателя из Чебоксар, торговавшего стройматериалами и уклонившегося от уплаты налогов на сумму более 7,8 млн рублей.

Как сообщают в СУ СКР по Чувашии, с января 2018 по апрель прошлого года он вносил в налоговые декларации заниженные суммы дохода и таким образом «ушел» от уплаты налогов в крупном размере. Следствию удалось собрать не только доказательства причастности бизнесмена к этому преступлению, но и обеспечить возмещение в полном объеме ущерба — с учетом штрафных санкций и пени предприниматель вернул государству свыше 9,6 млн рублей. В связи с этим по заявлению подозреваемого уголовное дело прекращено, что разрешено законом при полном возмещении ущерба.