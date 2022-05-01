На Левобережном пляже почистят берег и снесут торговый павильон

На заволжский пляж отправились на этой неделе руководящие работники администрации Чебоксар во главе с Денисом Спириным. Поехали, разумеется, не отдыхать — рабочий день все-таки, и погода пока не располагает. Но теплых летних дней ждать осталось недолго, и поэтому власти города решили проверить, в каком состоянии находится Левобережный пляж и прилегающие к нему зоны отдыха.

На месте делегация проверяющих убедилась, что, несмотря на прохладную погоду, без дела люди не сидят: идет работа по вывозу мусора и благоустройству. Обслуживанием территории в 7200 кв. м занимается детский парк имени космонавта А.Г. Николаева и АО «Инженерная защита».

Денис Спирин, глава администрации г. Чебоксары: «Исходя из опыта прошлого года, который запомнился знойным летом и высоким спросом на пляжный отдых, принято решение усилить противопожарную безопасность. Дал поручение оперативно реагировать на все факты самовольного разжигания костров и сообщать о недобросовестных отдыхающих в правоохранительные органы. Ежедневно контролеры будут приезжать на пляж и проверять, не разожгли ли костер отдыхающие».

Планируется, что на пляже в этом году будут проходить физкультурно-оздоровительные мероприятия, соревнования по пляжному футболу и волейболу. А безопасный отдых на пляже обеспечат полицейские патрули, спасатели и медики.

Глава администрации города поручил провести инвентаризацию объектов и демонтировать старые конструкции, которые уже не используются. Под снос должен пойти и расположенный неподалеку от пляжа торгово-общепитовский павильон. «Данный объект находится на лесном участке незаконно, поскольку никаких правоотношений с собственником не имеется, — доложили в ходе поездки Денису Спирину. — На требования покинуть территорию владелец павильона не реагирует, на контакт не выходит».

«Срок действия договорных отношений закончился еще в 2017 году, и согласно требованиям законодательства объект надо демонтировать», — подчеркнул Денис Спирин. И добавил, что вопрос этот должен быть решен в кратчайшие сроки, совместно с контрольно-надзорными органами.