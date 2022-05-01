В детском лагере «Звездный» полицейские обнаружили нелегальную майнинг-ферму

В Цивильске в столовой лагеря с ноября прошлого по апрель нынешнего года было размещено спецоборудование для производства криптовалюты, электроснабжение которого производилось в обход приборов учета электроэнергии. Энергосбытовой компании причинен ущерб на сумму более 800 тысяч рублей. В отношении исполняющего обязанности директора детского оздоровительного учреждения возбуждено уголовное дело, идет следствие.

По поводу случившегося на личной странице в Телеграме высказался Глава республики Олег Николаев: «Детский лагерь — это место для качественного отдыха и развития детей, а не для незаконного майнинга! Каждый должен заниматься своим делом, осознавая степень ответственности. Здесь будут создаваться комфортные условия для подрастающих поколений, а не для личного обогащения отдельных лиц». В связи с инцидентом в «Звездном» он дал поручение проверить все детские оздоровительные и учреждения дополнительного образования республики на предмет ведения незаконной деятельности.