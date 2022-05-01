Фельдшеры скорой помощи отвезли пьяного в безлюдное место

Завершено расследование уголовного дела в отношении двух фельдшеров скорой медицинской помощи подстанции № 1 в Новочебоксарске, которые пренебрегли своими профессиональными обязанностями, что привело к смерти человека.

По версии следствия, в конце ноября прошлого года фельдшеры в возрасте 24 и 28 лет в составе дежурной бригады скорой медицинской помощи прибыли в один из дворов Новочебоксарска по телефонному сообщению. Из него следовало, что около дома на земле лежит сильно пьяный мужчина. Действительно лежал и мог замерзнуть. Фельдшеры затолкали его в «скорую», но в медучреждение для оказания ему помощи доставлять не стали. А отвезли мужчину в безлюдное место — к зданию гаража-автомойки, что в деревне Юраково Чебоксарского района, где высадили из машины и уехали. В результате, будучи в состоянии сильного алкогольного опьянения, лишенный способности передвигаться и ориентироваться в пространстве, потерпевший через непродолжительное время скончался от общего переохлаждения.

После утверждения прокурором обвинительного заключения материалы уголовного дела направлены для рассмотрения в Чебоксарский районный суд, сообщили в региональном СУ СКР.