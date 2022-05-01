Заслуженным артистам, врачам, строителям и производственникам вручили награды

Указом Главы Чувашии от 19 мая за многолетнюю добросовестную работу на благо Чувашской Республики медалью ордена «За заслуги перед Чувашской Республикой» награжден Скворцов Олег Веняминович — директор АО «Зеленстрой», г. Чебоксары.

За достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Почетной грамотой Чувашской Республики награждены Рыбкина Марина Геннадьевна — мастер окрасочного участка слесарно-сварочного цеха № 4 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Шумилов Валерий Филиппович — председатель сельскохозяйственного производственного кооператива имени Карла Маркса, Вурнарский район.

Этим же Указом присвоены почетные звания:

«Заслуженный артист Чувашской Республики» Абрамовой Анастасии Станиславовне — артисту балета — ведущему мастеру сцены Чувашского государственного театра оперы и балета, Володину Александру Георгиевичу — артисту драмы высшей категории Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра, Дединой Юлии Александровне — артисту драмы высшей категории Государственного ордена «Знак Почета» русского драматического театра;

«Заслуженный врач Чувашской Республики» Жирновой Нине Станиславовне — директору, врачу-косметологу ООО «Центр диагностики и лечения «Санитас-Сервис», г. Чебоксары, Исаковой Раисе Ивановне — старшему врачу станции (отделения) скорой медицинской помощи Республиканского центра медицины катастроф и скорой медицинской помощи, Лекареву Юрию Ксенофонтовичу — заведующему отделением анестезиологии-реанимации с палатами реанимации и интенсивной терапии для взрослого населения — врачу-анестезиологу-реаниматологу Батыревской центральной районной больницы, Яковлевой Любови Анатольевне — врачу общей практики (семейному врачу) Среднетатмышской врачебной амбулатории Канашской центральной районной больницы имени Ф.Г. Григорьева;

«Заслуженный работник здравоохранения Чувашской Республики» Гурьевой Елене Вячеславовне — директору Чебоксарского медицинского колледжа, Шуряшкиной Галине Вениаминовне — зубному врачу Комсомольской центральной районной больницы;

«Заслуженный предприниматель Чувашской Республики» Шалеевой Ольге Владимировне — индивидуальному предпринимателю, г. Чебоксары;

«Заслуженный работник культуры Чувашской Республики» Герасимовой Алине Васильевне — старшему редактору радиовещания Национальной телерадиокомпании Чувашии;

«Заслуженный работник промышленности Чувашской Республики» Брызгалову Сергею Викторовичу — начальнику цеха производства кремнийорганических продуктов № 16 ПАО «Химпром», Винокурову Юрию Валентиновичу — начальнику лаборатории кремний- и фосфорорганических продуктов технологического отдела службы главного технолога (цех № 29) ПАО «Химпром», Девятиной Надежде Валерьевне — начальнику промышленно-санитарной лаборатории (цех № 32) ПАО «Химпром», Любинарскому Александру Георгиевичу — слесарю-ремонтнику механической службы цеха производства хлора и каустика № 110 ПАО «Химпром», Мухоморовой Валентине Григорьевне — диспетчеру внутрицехового планирования слесарно-сварочного цеха № 11 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Мыкальниковой Татьяне Венедиктовне — кладовщику цеха по сборке подвижных ремонтных средств № 3 службы директора по производству АО «Шумерлинский завод специализированных автомобилей», Трофименко Антонине Романовне — ведущему инженеру производственной службы производственно-диспетчерского отдела (цех № 29) ПАО «Химпром», Чистякову Николаю Борисовичу — начальнику цеха производства полуфабрикатов и дифенилгуанидина № 61 ПАО «Химпром»;

«Заслуженный работник социальной защиты населения Чувашской Рес-публики» Смирновой Алене Федоровне — заведующей отделением срочного социального обслуживания Цивильского центра социального обслуживания населения;

«Заслуженный работник сферы обслуживания населения Чувашской Республики» Семенову Сергею Владимировичу — главному инженеру АО «Горсвет», г. Чебоксары;

«Заслуженный связист Чувашской Республики» Ипатьеву Олегу Николаевичу — директору ООО «АКВИЛОН», г. Чебоксары;

«Заслуженный строитель Чувашской Республики» Алексеевой Ирине Борисовне — производителю работ ООО «Специализированный застройщик «Строительная компания «Центр», г. Чебоксары;

«Заслуженный эколог Чувашской Республики» Егорову Леониду Валентиновичу — заместителю директора по науке Государственного природного заповедника «Присурский», Трофимовой Елене Владимировне — заведующей химико-аналитическим отделением химико-бактериологической лаборатории ГУП «Биологические очистные сооружения»;

«Заслуженный экономист Чувашской Республики» Федоровой Надежде Николаевне — экономисту АО «Зеленстрой», г. Чебоксары.