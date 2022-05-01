Кооператоры Чувашии — лучшие в России

Центросоюзом Российской Федерации подведены итоги Всероссийского соревнования «За эффективное развитие отраслей деятельности» среди региональных союзов и организаций потребительской кооперации за 2021 год. Чувашский республиканский союз потребительских обществ четвертый год подряд завоевывает переходящее знамя и становится лидером системы Центросоюза.

Чувашпотребсоюзу присуждено первое место за развитие общей деятельности и первое место по Приволжскому федеральному округу. Моргаушскому райпо присуждено первое место за развитие общей деятельности. Ядринскому райпо — первое место за развитие общественного питания, второе место за повышение эффективности деятельности, третье место за развитие общей деятельности, третье место за развитие объединенных закупок. Ишлейскому райпо — первое место за развитие объединенных закупок, первое место за повышение эффективности деятельности, третье место за развитие сферы услуг.

Предприятия и организации потребительской кооперации Чувашии более двух десятков лет являются одними из лидеров Всероссийского экономического соревнования Центросоюза. По итогам работы за 2021 год совокупный объем деятельности предприятий и организаций Чувашпотребсоюза составил 11,6 млрд рублей.

Надежда Антонова