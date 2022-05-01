Занятому водителю освободили два с половиной года

Злостным нарушителям ПДД полиция даст время подумать над своим поведением…

В один из праздничных майских дней экипажу отделения ГИБДД ОМВД России по Козловскому району поступило сообщение о ДТП возле магазина по улице Лобачевского в Козловке. «Хендай», скатившись, задел «Ладу Приору», припаркованную возле входа в торговую точку.

Хозяин последней вместе со своей спутницей в это время находился в помещении магазина и выбежал на звук сработавшей сигнализации.

Виновник происшествия отнюдь не разделял тревоги молодого человека. Сообщив опешившему автовладельцу, что ему некогда обсуждать всякие мелочи, мужчина вернулся за руль и спокойно уехал. Местный житель, возможно, и не позвонил бы в полицию — повреждения на его машине действительно были незначительные, — но скрывшийся водитель с виду был в нетрезвом состоянии.

Как сообщил начальник районного ОГИБДД Александр Федоров, информация о нарушителе была немедленно передана в дежурную часть Госавтоинспекции. Капитан полиции предупредил коллег, что водитель «Хендая» из Чебоксар может следовать в сторону столицы республики. Оперативный дежурный отдельного специализированного батальона ДПС выявил транспортное средство по системе «Поток» и сориентировал экипаж на подступах к Чебоксарам.

Злоумышленник был задержан и, подтверждая сомнения в своей трезвости, отказался проходить медицинское освидетельствование. Инспекторы составили в отношении 52-летнего чебоксарца административные материалы за оставление места ДТП и отказ от прохождения медосвидетельствования. Причем автолюбителю, которому было очень некогда, полицейские предоставили возможность спокойно посидеть и обдумать поведение в… камере для административно задержанных УМВД России по г. Чебоксары. Наутро «штрафник» уже никуда не спешил, тем более что по ч. 2 ст. 12.27 КоАП РФ мировой суд лишил его прав сроком на один год. Следом нагонит и другой «срок» — еще полтора года по статье 12.26 за отказ от медосвидетельствования. У закона немало способов «притормозить» таких лихачей…