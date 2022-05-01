Представляем ТОП-5 туристических мест гостеприимной Чувашии

Народные рейтинги фиксируют: спрос на внутренний туризм в последние годы растёт. Большой наплыв отдыхающих регионы России ожидают уже этим летом. Туристов ждут и в нашей республике. В Агентстве по развитию туризма и индустрии гостеприимства Чувашии считают, что в республике можно отдыхать с комфортом и с любым бюджетом. Его сотрудники составили ТОП-5 мест, где можно с пользой и удовольствием провести выходные или даже целый отпуск.

В этот список попали санатории и базы отдыха, расположенные в Чебоксарском, Мариинско-Посадском, Ядринском районах и Заволжье.

База отдыха «Заимка»

Между городами Чебоксары и Новочебоксарск разместилась небольшая уютная база отдыха с деревянными зданиями. Это место пользуется большой популярностью у жителей соседних регионов и Москвы. Одномоментно сюда могут заехать до 200 человек. Гости могут поселиться либо в гостинице, либо в домике с банькой. Здесь часто проводят семейные, детские и корпоративные праздники. А любители фотосессий устраивают перфомансы у живописного пруда или верхом на лошадях.

Санаторно-курортный комплекс «Волжанка»

17 км от Чебоксар — и вы в «Волжанке». Этот санаторий выбирают те, кто хочет провести время с пользой для здоровья. В любое время года здесь готовы принять и обогреть тех, кому нужно восстановить свой организм. Поэтому сюда с удовольствием приезжают не только жители республики, но и её гости. Комплекс участвовал в программе туристического кешбэка, что очень порадовало отдыхающих.

Парк-отель «Нерядово»

Любите париться в баньке? Тогда вам в Мариинско-Посадский район, в парк-отель «Нерядово». Здесь предложат спокойный отдых на берегу Волги, среди шума леса и пения птиц, в уединении с природой. Избавиться от стресса помогут специалисты-банщики с большим опытом. Новые ощущения можно испытать, если погрузиться в кедровую бочку «фурако» на открытом воздухе с горячей водой.

База отдыха «Сурские зори»

Едем дальше – в Ядринский район, на базу отдыха «Сурские зори». Это место также пользуется большой популярностью среди туристов из Мордовии, Нижнего Новгорода, Казани и Москвы. Живописная Сура, леса, домики с подсветкой, лодочная станция и множество развлечений на любой вкус и кошелек! Здесь же можно порыбачить, покататься на лодках или катамаранах, или даже на яхте, если очень захочется. На территории базы отдыха часто проводятся различные музыкальные и спортивные мероприятия. На 1 и 2 июля запланирован традиционный фестиваль «Sura First 2022».

Спортивно-туристическая база отдыха «Нартаван»

И представляем новый туристический объект в Чувашии — экскурсионный комплекс «Нартаван»! Расположен он в сосновом лесу рядом с Волгой. Здесь ждут тех, кто любит конные прогулки, догтреккинг, лазертаг. Гостей пригласят на экскурсию в питомник хаски, а еще познакомят с ирландскими волкодавами. А после энергичной прогулки предложат блюда, приготовленные на мангале.

По мнению министра экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрия Краснова, наша республика может быть интересна туристам любого возраста, независимо от рода их деятельности.