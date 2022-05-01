Чтобы летние каникулы беда не омрачила

«Нельзя проникать на территорию энергообъектов. Нельзя подходить к оборванному проводу линии электропередачи ближе чем на 8 метров. Нельзя бросать посторонние предметы на провода и в электроустановки», — напоминание об этих и еще множестве «нельзя» — обязательная часть уроков для детей, которые энергетики филиала ПАО «Россети Волга» — «Чувашэнерго» проводят в образовательных учреждениях по всей республике. Профилактика электротравматизма — одно из приоритетных направлений деятельности филиала распределительной сетевой компании. При этом детей и подростков энергетики относят к особой группе риска.

Про «гусиный шаг» и не только

В период пандемии традиционные уроки электробезопасности на время пришлось отложить. Теперь же угроза распространения коронавируса спала, и энергетики возобновили встречи со школьниками. Недавно сотрудники филиала энергокомпании провели очередной урок для первоклассников в чебоксарской гимназии № 2. Как всегда, урок получился интересным и, главное, познавательным и полезным. Ну кто еще правильно разъяснит малышам, например, в какой последовательности нужно подсоединять мобильный телефон и зарядное устройство к розетке (сначала зарядник к телефону и только затем вилку в розетку, а не наоборот). Или почему, оказавшись вблизи оборванного электрического провода, лежащего на земле, нужно удаляться от него не бегом или даже обычными шагом, а так называемым «гусиным шагом»? Почему нельзя рыбачить под линиями электропередачи?

Десятки таких «почему?» — на каждый детвора получила исчерпывающие ответы. И тот самый «гусиный шаг» теперь для них не диковинка — практику, так сказать, имеют. Оказывается, если при обрыве провода не сработала защитная автоматика, то он остается под напряжением. Ток не может исчезнуть в никуда, на поверхности грунта возникает участок растекания электрического тока. И радиус этого участка составляет 8 метров от точки соприкосновения провода с землей. Человек, оказавшись на этом участке, попадает под шаговое напряжение, которое возникает между двумя точками цепи электрического тока, находящимися одна от другой на расстоянии шага. Под действием тока в ногах могут возникнуть судороги, человек падает, и цепь тока замыкается вдоль его тела через дыхательные мышцы и сердце… Вот почему в этой зоне можно двигаться только «гусиным шагом» — не отрывая ноги друг от друга, иначе удара тока не избежать. Кстати, самое большое количество тяжелых несчастных случаев, связанных с поражением электрическим током, происходит именно в результате прикосновения к провисшим проводам и приближении или прикосновении к оборванным проводам, лежащим на земле. Это следует знать не только детям, но и взрослым.

Просто о сложном

Сложно, но сотрудники «Чувашэнерго» уже набрались опыта общения с детворой — умеют все объяснять на доступном детям языке. Подобные уроки — не надоедливое перечисление множества запретов. Энергетики привозят в школы и детские сады свою амуницию — ребята с удовольствием примеряют каску и тяжелые диэлектрические боты, смотрят мультфильмы про безопасное электричество, снятые по заказу «Россетей», активно участвуют в викторинах. А для самых активных детей — памятные подарки от энергетиков…

Отсюда — и большой интерес к теме безопасности со стороны мальчишек и девчонок. Многие из них, к примеру, видели табличку или рисунок черной молнии в желтом треугольнике — «у нас во дворе на двери будки» или «у дедушки в деревне на столбе», но его назначения им никто до этого не объяснял. Отныне знают: этот знак, а также плакаты с надписями «Осторожно, электрическое напряжение!», «Стой! Напряжение», «Не влезай — убьет» предупреждают об опасности приближения к участку электроустановки, и пренебрегать ими нельзя.

Впрочем, много и других мест, которые хотя и не обозначены такими знаками, но тоже требуют осторожности. Вот настали теплые дни — люди потянулись на природу, рыбалку. Бывает, разожгут костер… прямо под воздушной электролинией. Чем чреват такой пикник, думаю, объяснять не нужно. Отныне дети знают, что и на рыбалке, перед тем как устроиться с удочкой на берегу речки или озера, нужно оглядеться по сторонам. И вверх посмотреть — нет ли там электрических проводов? Если удилище или леска приближаются на недопустимо близкое расстояние к проводам или прикасаются к ним, под воздействием электрического тока может оказаться не только человек, который держит удочку, но и люди, находящиеся с ним рядом. Плюс к этому современные удилища зачастую изготавливаются из токопроводящих материалов, а влажность и близость только усиливают воздействие электрического тока на человека — быть большой беде… Подобные трагедии случались — электричество беспечности не прощает.

Беспечность электричеству не товарищ

— Электричество прочно вошло в наш быт, без него трудно представить современный мир, — говорит начальник отдела по связям с общественностью Александр Кириллов. — Тепло, свет — всем этим мы обязаны электричеству. Но, оказывая огромную помощь людям, электроэнергия таит в себе смертельную опасность для тех, кто не знает или пренебрегает правилами электробезопасности, не умеет обращаться с бытовыми приборами, нарушает правила поведения вблизи электроустановок. В преддверии долгожданных школьных летних каникул особенно важно напомнить об этом детям, которые по незнанию или из-за любопытства могут нарушить требования безопасности. Дети должны знать, что территории, здания энергетических объектов, охранные зоны воздушных ЛЭП — не место для игр и развлечений, что электрический ток может нести смертельную угрозу и не прощает небрежного отношения. Организовывая уроки электробезопасности, встречаясь со школьниками, стремимся, чтобы детвора все это знала, только так можно избежать беды.

Безопасного электричества не бывает, а протяженность только воздушных линий электропередачи, находящихся на балансе «Чувашэнерго», составляет порядка 21 тыс. километров. Плюс — более ста подстанций напряжением 35 кВ и выше, тысячи трансформаторных подстанций 10 кВ. Потому мерам в рамках программы компании «Россети Волга» по снижению рисков электротравматизма среди сторонних лиц энергетики придают особое значение. В том, что в республике в последние годы не зарегистрировано ни одного несчастного случая, связанного с поражением электрическим током детей, в филиале энергокомпании видят результат и этой работы. При этом надеются, что к разъяснительной работе по профилактике несчастных случаев с детьми, которая в преддверии летних каникул приобретает особую актуальность, активно подключится и педагогическое сообщество. Безусловно, родители детей тоже не должны оставаться в стороне. «Порой кажется, что беда может произойти с кем угодно, только не с нами. Это обманчивое впечатление!» — предупреждают энергетики.