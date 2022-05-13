Нина и Арслан Вагаповы о работе в знаменитом детском ансамбле народного танца

И жизнь одна на двоих, и дело

Легендарных супругов педагога-хореографа Нину Григорьевну и балетмейстера-постановщика Арслана Степановича Вагаповых сотни их учеников даже спустя годы называют своими вторыми мамой и папой.

В детях нашли свое счастье и радость и педагоги. Созданный Ниной Вагаповой при поддержке супруга в 1973 году уникальный ансамбль народного танца при чебоксарском Дворце детского творчества (тогда — в Доме пионеров, располагавшемся в двухэтажном здании в центре города) не одно десятилетие гремел на весь Советский Союз. Имена Нины и Арслана Вагаповых и сейчас синонимы танцевального мастерства и служения профессии.

«Надо жить, надо все время жить»

В свои неполные 85 лет Арслана Вагапова почти невозможно застать дома. День его расписан буквально по минутам. Подъем по давно заведенному распорядку в 5-6 утра, затем — работа балетмейстером с талантливыми артистами Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, хлопоты по подготовке к печати книги воспоминаний «Горечь полыни», выход которой намечен в Чувашском книжном издательстве на лето… Времени, как признается Арслан Степанович, нет совершенно — даже в саду предстоящий дачный сезон под вопросом.

Кажется, время над супругами Вагаповыми не властно: Арслан Степанович — энергичный и элегантный, Нина Григорьевна — изящная и статная. «Надо жить, надо все время жить, — объясняет Арслан Вагапов. — Главное — не терять дух жизни. Как у Хемингуэя в «Старике и море»? Нужно бороться с волнами, ненастьем, стихией, собственными слабостями. А если сложить крылья, человек уходит и физически, и морально. Надо жить».

СПРАВКА «СЧ» Хореограф, педагог Нина Григорьевна Вагапова родилась 15 марта 1942 года в городе Стерлитамаке в Башкирии. В 1961 году окончила Стерлитамакское училище культуры, в 1973 году стала основателем и художественным руководителем лауреата всероссийских и международных конкурсов, лауреата Премии молодежи Чувашии имени Михаила Сеспеля ансамбля народного танца Чебоксарского дворца детского и юношеского творчества. Заслуженный работник культуры Чувашии и России. Балетмейстер, педагог Арслан Степанович Вагапов родился 7 мая 1937 года в Фергане в Узбекистане, детские годы провел в городке Аша на Урале. В 1966 году окончил балетмейстерское отделение Высшей школы профсоюзов в Ленинграде. С 1966 года — балетмейстер в государственных ансамблях песни и танца Татарстана и Республики Коми, в ансамблях Северного флота, Уральского военного округа. Проводил мастер-классы по русскому танцу в Англии и в Польше, участвовал в празднике песни в Зелена Гура (Польша), в постановке оперы А.В. Асламаса «Священная дубрава» (1976). В 1973–1975 годах — балетмейстер Чувашского государственного ансамбля песни и танца. Заслуженный деятель искусств Чувашии. Вдвоем они воспитали несколько поколений учеников.

Цену жизни чета Вагаповых знает, как никто другой. Дети войны, они хорошо помнят, чего стоит каждый прожитый день. Отец Нины Григорьевны погиб на фронте, когда она еще даже не родилась. Девчонкой она часто вместе с деревенской ребятней бегала на большак встречать его с фронта. А в памяти Арслана Степановича навсегда остались героические примеры его родителей, дедов и прадедов, происходивших из старинного татарского рода и проживших очень трудную жизнь.

Его прадед, отслужив четверть века на флоте на благо Отечества, пять лет добирался пешком, на чем подвернется, от берегов Севастопольской бухты до родного аула на границе Татарстана и Башкирии и все-таки дошел до дома. По доносу в годы коллективизации раскулачили и расстреляли его деда, оставив сиротами детей. Всех их, в том числе будущего отца Арслана Вагапова Тимергалея, судьба раскидала по разным приютам. Получив в детском доме новое имя Степан, мальчишка скитался по стране беспризорником, добрался до Харбина, был задержан пограничниками и отправлен в Россию. Повзрослев, он всю оставшуюся жизнь искал своих братьев и сестер, но отыскать удалось только одну сестренку.

В этой жизнестойкости своих предков, их силе духа, умении преодолевать невзгоды черпает энергию и сегодня Арслан Степанович. «Это жизнелюбие, наверное, и мне передалось. Гены», — коротко замечает он. Каждый год с супругой они непременно ездят в Башкирию, на могилку родителей. На видном месте на стене в гостиной Вагаповых — и портреты предков как самая дорогая семейная реликвия.

В танце надо быть художником

…С детских лет маленькому Арслану нравилось рисовать. Взрослые в доме знали: стоило оставить на столе листок ватмана и простой карандаш, ребенка это занятие увлечет надолго. Отрывался от бумаги он лишь когда весь лист был заполнен рисунками. В школьные годы примером для Арслана стал учитель рисования Юрий Димаков. Молодым парнем он прошел всю войну, не раз возвращался с того света после ранений, но об этом никому не говорил — наград он никогда не носил. Однажды мальчик случайно увидел, как тот писал маслом пейзаж на берегу реки, и не смог сдержать своего любопытства. Стал завсегдатаем школьного кружка рисования, много проводил времени с учителем, а привычку собирать репродукции картин и альбомы художников мира, выработанную на уроках Юрия Димакова, сохранил по сей день.

В полной мере тяга к искусству проявилась, когда в их маленьком рабочем городке Аша, на границе Челябинской области и Башкирии, где жила семья, открылся клуб — настоящая отдушина для людей послевоенного времени. Там-то и встретился Арслан с репрессированными артистами столичных театров. Днем они работали на химзаводе, а вечерами репетировали спектакли. Прослышав про способного мальчика, увлеченного живописью, художник театра позвал его в помощники. Так, можно сказать, волею случая подростком Арслан Вагапов и открыл для себя волшебный мир искусства. «Мне нравилось наблюдать за репетициями, — вспоминает Арслан Степанович. — Мне было интересно, как эти люди разговаривают, держатся. Культура речи, с которой общался режиссер с актерами, мне казалась чем-то недостижимым».

Там же, в театре, произошла еще одна судьбоносная встреча с профессиональным танцовщиком ансамбля песни и пляски группы Советских войск в ГДР Василием Храмовым. Весь день, стоя на ногах, он варил сталь на металлургическом заводе, а на сцене поражал зрителей легкостью своих выступлений. «С появлением Василия (так он разрешал себя называть) все мои увлечения сосредоточились на танце, — продолжает Арслан Вагапов. — После школы я прибегал к нему и был его единственным учеником. Массивный бильярдный стол заменял нам балетный станок, и в течение нескольких часов мы занимались техникой танца. Небрежностей, ошибок он не прощал».

До армии Арслан Вагапов успел поработать художником-оформителем на содовом заводе в Стерлитамаке в Башкирии. Там же, в Стерлитамаке, состоялся его дебют на сцене местного Русского драмтеатра — на свой первый концерт он пригласил родителей, усадив их в первый ряд. А в начале сезона официально перешел на работу танцовщиком в джаз-эстрадный оркестр Владимира Коробова при театре, где, к слову, работал с совсем еще молодым концертмейстером Евгением Панфиловым. Арслан Вагапов ставил танцы на сцене Русского драмтеатра в Стерлитамаке, но при всей загруженности ездил за сто километров на уроки классического танца в театр оперы и балета в Уфу. В те годы в театре как раз начинал карьеру 16-летний Рудольф Нуриев…

Но артистом юный Арслан Вагапов был недолго — в 1956 году пришла повестка в военкомат. Три года прослужил он в тихоокеанском городе Советская Гавань, в порту Ванино, где снова взял в руки кисть и краски — стал художником–оформителем.

«Было много моментов, когда я решался: стать художником или артистом балета, — рассказывает Арслан Степанович. — Я по натуре художник. В душе я и сейчас чувствую себя художником, им остаюсь. И это мне помогало в работе: что-то нарисовать, показать, подсказать. Позже в народном ансамбле делал эскизы своих костюмов. Танец и рисование для меня шли всегда по жизни рядом. В танце ведь тоже надо быть художником. Так же как и в музыке».

На стене в квартире Вагаповых — портрет отца руки Арслана Степановича. Самые удачные свои работы он дарит друзьям и знакомым. Но сам наиболее доволен небольшим карандашным наброском жены Нины и сына Жана.

Судьба и муза

В Башкирии Арслан Вагапов познакомился со своей будущей женой Ниной Григорьевной, она родом из Стерлитамака. И с тех пор, вот уже 60 лет, они так и идут по жизни вместе. «Она была моей ученицей. Обратил внимание — была талантливая, красивая, как и сейчас», — бросил он нежный взгляд в сторону супруги. А в 1973 году молодая семья Вагаповых перебралась в Чувашию. И, так случилось, обрела здесь вторую родину, став неотъемлемой частью культуры республики. К тому времени Арслан Степанович окончил хореографическое отделение в Ленинграде, работал главным балетмейстером-постановщиком в госансамблях России, много и успешно гастролировал.

Как вспоминает Нина Григорьевна, увлеклась танцем она еще в детстве. А все благодаря талантливому музыкальному руководителю в школе в Стерлитамаке. Он заинтересовал детей хором, оркестром народных инструментов и танцами. «Не все, конечно, получалось сразу. Вначале даже было трудно: вот не получалось и все. Но мы старались», — рассказывает Нина Григорьевна. Впоследствии этот детский опыт пригодился ей в работе с детьми уже в Чебоксарах.

В Чувашию Арслан Вагапов с семьей приехал по приглашению чувашских композиторов Тимофея Фандеева и Федора Васильева для постановки юбилейной программы к 50-летию Чувашского госансамбля песни и танца. Нина Григорьевна стала работать в чебоксарском Дворце пионеров. «Когда приехали на «Ракете» по Волге из Казани, помню, как поднимались по дощатым дорожкам мимо здания Дворца пионеров», — вспоминает она. Полтора года семья вместе с маленьким сыном Жаном жила в гостинице «Чувашия», не решаясь менять казанскую квартиру.

Как сейчас Нина Григорьевна помнит свой первый рабочий день в Чебоксарах. Стоял сентябрь 1973 года, и во дворце как раз шел набор детей в кружки и студии. Актовый зал был полон детьми с родителями, и педагога представили как нового руководителя ансамбля танца. Когда Нина Вагапова после собрания поднялась в балетный класс, она с удивлением увидела, что почти все дети пришли именно в ее ансамбль. Групп набрали очень много — 11, народные танцы в то время были необычайно популярны, прежде всего из-за своей доступности. С тех пор желающих попасть в ансамбль Нины Вагаповой с каждым годом только прибавлялось. Супруг Арслан Степанович с первых дней помогал ансамблю в качестве постановщика.

Слово ученикам ЕЛЕНА ПЛЕТНЕВА,

воспитанница ансамбля народного танца под руководством Арслана и Нины Вагаповых в конце 1970-х — начале 1980-х годов: — На занятия танцами в старый Дворец пионеров я бежала с удовольствием. Мы обожали Нину Григорьевну, хоть педагогом она была очень строгим, дисциплина на ее занятиях была железная. Нам казалось, нет ничего страшнее, чем пропустить занятие в ансамбле. Танцевали самые разные танцы, движения были очень сложные. Ансамбль первым в городе стал ездить на зарубежные гастроли. Особое значение в коллективе придавали внешнему виду, костюмам — все должно было быть идеальным. Смотрю на свои детские фотографии и с улыбкой вспоминаю, что мой белый бант, наверное, был самым огромным и красивым среди девочек. До сих пор помню то волнение, с которым дома готовились к каждому моему концерту: до ночи мама крахмалила юбки, гладила банты и костюмы, чтобы на сцене все было безупречно.

Прежде, как рассказала его руководитель, коллектив назывался ансамбль песни и танца. Но однажды на концерте в Чувашском драмтеатре участники хора серьезно подвели весь коллектив: дети, разыгравшись, разбежались по театру, так что танцорам пришлось выходить на сцену без них. Нина Григорьевна была как кремень — больше иметь дело с руководителем хора ей не хотелось. Так, с этого случая, можно сказать, и началась история ансамбля. «Оказалось, что так даже лучше — отвечать только за свою работу», — сделала вывод Нина Вагапова.

Выпускники первого набора, как, кстати, и всех других, до сих пор тепло общаются со своими педагогами, хоть и прошло почти 50 лет. Звонят, во всем помогают, приходят в гости — двери дома Вагаповых всегда для них открыты. «Ребята очень хорошие, добрые, отзывчивые, — с добротой отзывается Нина Григорьевна. — Они говорят: это вы нас такими сделали. И я очень рада, что ребята выросли такими: Леша Порядин, Паша Иванов, Миша Ноздряков, Жанна Елизарова… Мы дружим, они очень заботливы, всегда помогают и принимают участие в нашей жизни. С этой квартирой, куда мы переехали год назад в поисках более низкого этажа, они тоже помогли. Ребята нашли подходящий дом и купили для нас квартиру… Они нам как родные дети. Как я к ним относилась, так и они ко мне относятся. Это как ответ. Я счастлива в учениках. Мы все одна большая дружная семья».

Воспитанникам, своему делу чета Вагаповых отдавала себя без остатка. Нередко с утра и до самой ночи пропадали на работе. Концертов, репетиций у ансамбля было очень много, и, как правило, заканчивались они поздно. Но именно там, в коллективе, их ученики и получали те самые уроки жизни Вагаповых. «Мы часто выступали в финале, последним номером, который заканчивался поздним вечером. Я ребятам всегда говорила: старшие всегда доводят малышей до дома, отвечают за них до конца, — делится одним из таких уроков Нина Григорьевна. — И все знали: надо взять, проводить до дома. Так было и в многочисленных поездках: все отвечали друг за друга, старший за младшего. Это было наше правило. Мы и в походы вместе ходили с таким условием».

Гордость республики

Ансамбль народного танца под управлением Нины и Арслана Вагаповых стал визитной карточкой не только Дворца пионеров, но и всей Чувашии. Бывало, чтобы удивить высоких гостей республики, их сначала везли на строящуюся Чебоксарскую ГЭС, а потом по совету Секретаря обкома партии республики Ильи Прокопьева прямиком на репетицию ансамбля.

Часто, когда в Чебоксарском порту причаливал очередной теплоход, ансамбль посещали туристы — их приводили в балетный класс гиды.

Непременно в каждый свой приезд в республику бывали там и прославленные офтальмолог Святослав Федоров и космонавт Андриян Николаев. Наблюдать за выступлениями артистов доставляло им радость. Вот и в свой последний визит в Чебоксары Андриян Григорьевич заглянул на стадион, где готовилась программа с участием более восьмисот человек. «С чувством удовольствия он стоял рядом на трибуне, наблюдая за репетицией. К сожалению, я успел с ним лишь поздороваться. Не было даже минутной паузы, чтобы поговорить, поделиться мнениями. Это было его последнее посещение Чебоксар. Утром его не стало», — сокрушается Арслан Вагапов.

Без ансамбля не обходилось ни одно значимое мероприятие республики. Однажды, как вспоминает Арслан Вагапов, в дни чувашской культуры и искусства в Татарстане, выступление чувашских артистов заканчивалось специально поставленной им для Казани композицией «Сабантуй». Поблагодарив артистов, Президент Татарстана Минтимер Шаймиев отметил: «Не знал, что в Чебоксарах есть такой татарский ансамбль!»

Идеи постановок балетмейстеру подсказывала сама жизнь. Многие характеры и образы Арслан Степанович брал из детства — «срисовывал» с соседей по уютному послевоенному дому, с родственников, предков.

В разнообразном репертуаре ансамбля было около 100 танцев народов СССР и мира. Коллектив покорял зрителей отточенной хореографией, красотой национальных костюмов. Он много гастролировал по стране и зарубежью, становился лауреатом всесоюзных и международных конкурсов. Незаурядный талант и огромная работоспособность позволили педагогам Вагаповым создать не только уникальный творческий коллектив, но и внести огромный вклад в развитие танцевального искусства. Многие выпускники ансамбля становились артистами Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, пополняли труппы профессиональных коллективов России и зарубежья: Северного, Рязанского, Кубанского хоров, Татарского, Коми ансамблей… Как-то встретивший на улице Арслана Степановича бывший первый секретарь обкома партии Чувашии Александр Петров вдруг спросил его: «Куда девался из ансамбля красивый кучерявый мальчик, что-то я не вижу его на концертах?» Прошло много лет, объяснил Арслан Вагапов, тот мальчик, Миша Ноздряков, стал министром финансов республики…

Добившись высокого признания, став своими в Чувашии, супруги продолжали оставаться удивительно скромными людьми. В редкие минуты дома наслаждались простым семейным счастьем, обожали сына, которого так рано потеряли, и любимую внучку Юлию. Выпускница Московского института нефти и газа, сейчас она работает научным сотрудником в центре Сколково. Сожалеют лишь, что, целиком поглощенные работой, так мало успели уделить времени самым близким, родителям… Их супруги Вагаповы называют тылами своего душевного спокойствия.

«Профессия артиста — очень трудная. Она связана со всевозможными лишениями. Одно из них — нехватка времени. Поездки, гастроли отнимали его слишком много. А оно невосполнимо. Все наше время, вся жизнь были посвящены работе и детям», — рассказывает собеседник.

Возрождение легенды

Символично, что сейчас, как и почти полвека назад, когда Вагаповы только приехали в республику, Арслан Степанович занят подготовкой новой юбилейной программы Чувашского госансамбля песни и танца. На этот раз приуроченной уже к столетию коллектива, которое будет отмечаться в республике в 2024 году. А прошлой осенью выпускники ансамбля Вагаповых, солисты Чувашского государственного академического ансамбля песни и танца, педагоги-хореографы Светлана и Андрей Петровы организовали детскую студию в ТЮЗе имени М. Сеспеля. Ансамбль танца они назвали в честь выдающихся педагогов.

А значит, дело жизни Арслана и Нины Вагаповых живет в учениках.

Арслан Степанович и Нина Григорьевна Вагаповы вместе уже 60 лет. Фото Олега Мальцева