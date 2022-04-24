На Вяземской земле открыты мемориальные плиты в честь погибших уроженцев Чувашии

На камне высечены имена

Большая делегация из нашей республики побывала на днях на Смоленщине и в Тверской области с благородной миссией — накануне 77-й годовщины Великой Победы почтить память воинов-земляков, павших на полях сражений в годы Великой Отечественной войны.

В составе делегации из Чувашии были как молодые поисковики, так и ветераны военной службы. Члены поискового объединения «Свободный поиск» рассказали, что за время поездки вместе со своими наставниками успели побывать на нескольких «полях памяти» — так называются мемориалы, где предают земле найденные во время поисковых экспедиций останки советских бойцов, погибших в годы войны.

Первой точкой маршрута стал Вяземский район Смоленской области. Здесь на Поле памяти у деревни Красный Холм торжественно были открыты мемориальные плиты со 166 именами геройски погибших уроженцев нашей республики.

В городе Сычевке такие же памятники с 384 фамилиями павших бойцов из Чувашии уже установлены в 2017 году. Нынче добавилась еще одна плита, на которой благодаря кропотливой поисковой работе увековечены имена семи наших воинов-земляков. Здесь же на могиле первого Героя Советского Союза из Чувашии Вячеслава Винокурова после митинга и возложения цветов прошла торжественная церемония присвоения «Свободному поиску» имени этого легендарного земляка.

Побывала чувашская делегация и на братской могиле, где покоятся останки красноармейца Ивана Пидюкова, уроженца деревни Мусирма Урмарского района, который ранее считался без вести пропавшим. Внук Ивана Константиновича прикрепил на стене памяти табличку с фотографией своего деда.

Продолжилась миссия по увековечению памяти героев-земляков в Тверской области, где делегация посетила братскую могилу у деревни Кокошкино Ржевского района. У деревни Сухуши погребен среди других героев из Чувашии уроженец Янтиковского района Николай Афанасьев, совершивший такой же подвиг, как Александр Матросов. Его потомкам тоже представилась возможность отдать дань памяти отважному родственнику.

Большую помощь в организации поездки оказали Министерство образования и молодежной политики Чувашии, военкомат республики, администрация Новочебоксарска и руководство Новочебоксарского химико-механического техникума. И, конечно, по словам участников делегации, миссия бы не состоялась без участия настоящего энтузиаста поискового движения, координатора объединения «Свободный поиск» Людмилы Селивановой, чья многолетняя кропотливая работа позволила увековечить имена тысяч героев из Чувашии.