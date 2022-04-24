Студенты Чебоксарского Политеха побывали на Камчатке

Где начинается Россия?

Летали на вертолете над действующими вулканами, купались в термальных источниках, бороздили просторы Тихого океана, ловили рыбу и ели аппетитных крабов, жгли обрядовые костры с коренными народами Дальнего Востока и катались на ездовых собаках — уникальную атмосферу Камчатки за 10 дней большого путешествия по удивительному краю России смогли прочувствовать студенты Чебоксарского Политеха…

Четыре десятка представителей вуза, в числе которых активисты и победители федеральных конкурсов, отправились на Камчатский полуостров благодаря проекту #БольшеЧемПутешествие, который реализуется президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Российским обществом «Знание» по поручению Главы государства Владимира Путина.

Кроме общего знакомства с краем ребят из Чувашии ждали богатая культурная и образовательная программы: они ходили на увлекательные экскурсии в музеи, посещали лекции, встречались с «коллегами по цеху» из Камчатского госуниверситета имени Витуса Беринга и именитыми персонами региона. С большим удовольствием пообщался со студентами Чебоксарского Политеха и его руководителем Александром Агафоновым губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

«Очень рад, что вы приехали в наш край. Ваше путешествие действительно больше, чем путешествие. Убежден, что Камчатка — особая земля, она меняет мышление людей. Здесь красота и величие находятся удивительно близко», — приветствовал гостей Владимир Солодов. Студенты расспрашивали руководителя региона о молодежных проектах, спорте, культуре и трудоустройстве молодых специалистов. В завершение встречи губернатор сделал совместное селфи с ребятами и передал видеопривет солнечной Чувашии и Главе республики Олегу Николаеву.

По словам Александра Агафонова, беседа получилась открытой и продуктивной. «Такие мероприятия — отличное подспорье для развития студентов, — отметил директор филиала. — Больше часа говорили о молодежных студенческих проектах и перспективах развития молодежных движений наших регионов».

Ну а самый главный итог поездки, по признанию участников, — это незабываемые эмоции: каждый член делегации зарядился и вдохновился на новые победы и достижения.

«Восторг, восхищение, потрясение! Не хватит и сотни синонимов этих слов, чтобы описать нашу поездку на Камчатку. Безумно красивая природа — вулканы, сопки, океан — все это я видела собственными глазами и, честно, все еще не могу в это поверить. Полюбила этот край всем сердцем и теперь мечтаю вернуться сюда снова», — поделилась впечатлениями студентка Чебоксарского Политеха Маргарита Орлова.

Много отзывов о путешествии оставили ребята и в вузовской группе ВКонтакте. «…Уже скучаю по Камчатке, по нашей компании, по месту, где мы жили, и по людям, которые гостеприимно нас приняли», — написал Алексей Лукин. «После Камчатки нас будет сложно чем-то удивить», — добавил Евгений Кокоулин. А Вероника Андреева поблагодарила организаторов поездки за такую уникальную возможность, признавшись, что это невероятное путешествие запомнится на всю жизнь.

Ольга Кириллова, Елена Марушева