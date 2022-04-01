30 апреля. Республика в событиях и лицах

1884 – в с. Яндашево Чебоксарского уезда (ныне в составе г. Новочебоксарск) родился Анатолий Николаевич Тогаев, композитор, хоровой дирижер, заслуженный деятель искусств Чувашской АССР. Автор более 150 хоровых сочинений. В золотой фонд чувашской музыки вошли его произведения «Ҫуллахи ир» (Летнее утро), «Ҫурхи Атӑл» (Волга весенняя), «Атӑл каҫӗ» (Вечер на Волге), «Ҫамрӑксен ташши» (Молодежная плясовая), хоровые обработки чувашских народных песен – «Ой, милый Чодикас», «Чей, чей, чей чашки» (Чашенька) и другие.

За большие заслуги в развитии чувашской музыкальной культуры его имя занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Детская музыкальная школа в Мариинском Посаде носит его имя.

1896 – в г. Варшава родился Сигизмунд Иосифович Габер, дирижер, композитор, педагог, известный деятель музыкального искусства Чувашии. С 1930 года преподавал в Чувашском музыкально-театральном техникуме. В 1932 году из преподавателей и старшекурсников техникума организовал Чувашский государственный симфонический оркестр, был его главным дирижёром. В его инструментовке издавались произведения В. Воробьева, В. Кривоносова, С. Максимова, Ф. Павлова. Автор многих оркестровок для духового оркестра на темы чувашских композиторов, в том числе «Чувашского марша».

В 1937 году был репрессирован, реабилитирован посмертно в 1955 году.

1901 – в д. Салагаево Цивильского уезда (ныне Янтиковского района) родился Георгий Васильевич Парне (Васильев), первый чувашский профессиональный драматический режиссер, заслуженный артист Чувашской АССР. Окончил режиссерский факультет ВГИК в Москве. В 1932–1937 годах работал в Чувашском государственном драматическом театре, осуществил на его сцене постановки спектаклей «Ялта» (В деревне) Ф. Павлова, «Айдар» П. Осипова и другие. Проявил себя как талантливый актер драмы и кино, с успехом исполнял множество ролей в театре, снимался в фильмах «Волжские бунтари», «Черный столб», «Вихрь на Волге», «Апайка», «Священная роща» студии «Чувашкино».

1909 – с. Новочелны-Сюрбеево Буинского уезда (ныне Комсомольского района) родился Василий Петрович Разумов, инженер, вице-адмирал.

Выпускник Московского высшего технического училища им. Н.Э. Баумана с 1933 года служил на инженерных и командирских должностях в Военно-морском флоте страны. В 1953–1959 годах был начальником вооружения и судоремонта Северного флота, возглавлял Техническое управления ВМФ. Именем В. Разумова названа улица в родном селе.

1958 – Чувашскому государственному педагогическому институту присвоено имя Ивана Яковлевича Яковлева, выдающегося педагога-просветителя чувашского народа.

1964 — за выдающиеся заслуги в области развития сельскохозяйственного производства республики имя знаменитого на всю страну председателя Кольцовского колхоза им. Ленина Вурнарского района, дважды Героя Социалистического Труда Сергея Ксенофонтовича Короткова занесено в Почетную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Награжден орденами Ленина (четырежды), Трудового Красного Знамени (трижды), Отечественной войны I степени. В родной деревне Кольцовка установлен бронзовый бюст С. Короткова.

1966 – за большие успехи в производстве хмеля звание Герой Социалистического Труда присвоено бригадиру хмелеводческой бригады совхоза «Волга» Козловского района Павлу Григорьевичу Шоркову. Его имя занесено в Почётную Книгу Трудовой Славы и Героизма Чувашской АССР. Именем Героя назван парк в д. Можары Козловского района.