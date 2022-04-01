29 апреля. Республика в событиях и лицах

1927 – в г. Чикмент Казахской ССР родился Виктор Францевич Энгельс, первый командир Чебоксарского объединенного авиаотряда, заслуженный работник транспорта Чувашской АССР, заслуженный пилот СССР. Выпускник Eйского военно-морского авиационного училища и Академии гражданской авиации в 1965-1992 годах возглавлял Чебоксарский авиаотряд, был начальником аэропорта. Приложил много сил для создания Чебоксарского авиапредприятия, современного комплекса для приема и посадки самолетов, обновления и расширения парка самолетов. При нем Чебоксарский аэропорт был связан авиарейсами с 28 городами СССР.

1953 – в пос. Киря Алатырского района родился Николай Михайлович Бударин, летчик-космонавт Российской Федерации, Герой Российской Федерации, почетный гражданин Алатырского района. Выпускник Московского авиационного института в отряд космонавтов был принят в 1989 году. В 1995 году выполнил 75-суточный космический полет в качестве бортинженера орбитального комплекса «Мир». Второй космический полет совершил в 1998 году в течение 208 суток. Третий полет состоялся с ноября 2002 года по май 2003 года на Международной космической станции вместе с американскими астронавтами. Был депутатом Государственной Думы Российской Федерации пятого созыва.

1965 – в Чебоксарах состоялось торжественное открытие Дворца культуры текстильщиков (ныне — Дворец культуры им. П. Хузангая, входит в состав Мемориального комплекса «Победа»). Это было лучшее по тем временам архитектурное сооружение города и республики с двумя залами, широкоэкранной киноустановкой, спортивным залом, многочисленными комнатами для кружковой и методической работы.

2004 – Указом Президента Чувашской Республики утвержден День государственных символов Чувашской Республики. Отмечается в день принятия Верховным Советом республики в 1992 году законодательно установленных обязательных атрибутов государственной власти Чувашии – гимна, герба и флага. Авторы: гимна – композитор Г.С. Лебедев, поэт И.С. Тукташ, флага и герба – художник Э.М. Юрьев.

2009 – в День Государственных символов Чувашской Республики в Центре современного искусства в Чебоксарах открыт музей-галерея автора государственных герба и флага Чувашии, народного художника Элли Юрьева.